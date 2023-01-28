Ізраїльський посол про допомогу Україні: її набагато більше, ніж відомо

Ізраїль підтримує Україну у війні проти Росії і це відбувається у більшому масштабі, ніж відомо громадськості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова посла Ізраїлю в Німеччині Рона Просора в інтев'ю WAZ.

Дипломат закликав із розумінням ставитися до стриманої позиції, яку посідає Ізраїль у питанні військової допомоги Україні. При цьому, за словами Просора, його країна допомагає Києву, "але за лаштунками та значно більше, ніж відомо". "У нас росіяни в Сирії. Як ви знаєте, ізраїльська армія регулярно припиняє постачання озброєнь з Ірану до Сирії та Лівану. Серед них – іранські безпілотники та ракети, які Росія використовує в Україні", - заявив посол. Другою причиною, через яку Ізраїль змушений діяти тихо, Просор назвав наявність у Росії великої єврейської громади.