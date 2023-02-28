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Ізраїль засуджує російську агресію попри свою "унікальну позицію", - глава МЗС

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Вівторок 28 лютого 2023 16:30
Ізраїль засуджує російську агресію попри свою "унікальну позицію", - глава МЗС Фото: глава МЗС Ізраїлю Елі Коен (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Глава МЗС Ізраїлю Елі Коен заявив, що підтримка його країною України є очевидною, відкидаючи скарги, що "Єрусалим балансує між такою підтримкою та своїми зв’язками з Росією".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

"Звісно, ми засуджуємо російську агресію проти України", - сказав Коен.

Проте він наголосив, що Ізраїль знаходиться в "унікальній позиції", адже в Росії мешкає велика кількість євреїв.

"Ми не схожі на інші країни. Росія є головним гравцем у нашому регіоні, а також у Сирії. Тому я вважаю, що ми робимо максимум у всіх аспектах", - зазначив глава МЗС.

Коен також згадав свій нещодавній візит у Київ, підкресливши, що став першим ізраїльським міністром і взагалі першим главою МЗС держав Близького Сходу, який відвідав Україну після початку повномасштабної війни і висловив солідарність.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Україна вважає Ізраїль своїм союзником попри публічно висловлене розчарування щодо відносно нейтральної позиції Ізраїлю з приводу російського вторгнення.

Також раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що відносини нашої країни з Ізраїлем щодо надання допомоги покращуються.

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