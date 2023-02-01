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Прем'єр Ізраїлю не виключив передачі Україні "Залізного купола"

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Єрусалим, Середа 01 лютого 2023 14:46
Прем'єр Ізраїлю не виключив передачі Україні "Залізного купола" Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху (Віталій Носач, РБК-Укааїна)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху не виключає можливість передачі Україні протиракетного комплексу "Залізний купол".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю CNN.

Журналіст американського видання запитав в інтерв'ю Нетаньяху, чи може Ізраїль допомогти Україні, зокрема передати "Залізний купол". Прем'єр не заперечив такої можливості, але зазначив, що вивчає це питання.

"Ну, я, безумовно, розглядаю це", - сказав він.

Варто зазначити, що "Залізний купол" (Iron Dome) - це пересувна система протиповітряної оборони, розроблена ізраїльським підприємством Rafael Advanced Defense Systems.

Нагадаємо, глава уряду Ізраїля заявив, що розглядає питання надання Україні "іншої допомоги", крім гуманітарної, маючи на увазі озброєння. Також він зазначив, що Ізраїль протидіє виробництву Іраном зброї, яке "використовується проти України".

Також Нетаньяху заявив, що готовий стати посередником між Україною та Росією на переговорах, якщо обидві сторони та США попросять про це.

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