Чи готовий Ізраїль визнати Росію державою-терористом: думка посла

Ізраїль може розглянути питання визнання Росії державою-терористом. Але спочатку для цього потрібно, щоб така пропозиція буде зроблена в рамках ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського в інтерв'ю журналісту Василю Голованову.

"Я знаю, що зараз обговорюються питання визнання Росії державою-терористом у низці країн і, якщо така пропозиція буде зроблена в рамках ООН, то ми виробимо нашу позицію з цього питання", - заявив Бродський.

На думку посла, наразі давати якісь визначення передчасно не варто.

"Потрібно залишити це фахівцям і в законодавчому порядку якщо буде ухвалено таке рішення, то Ізраїль уже тоді зможе висловити свою позицію", - підсумував Бродський.

Нагадаємо, нещодавно в Європарламенті узгодили резолюцію про визнання Росії державою-терористом.

Додамо, що Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала правлячий у РФ режим терористичним.

При цьому в Білому домі, попри наміри Конгресу США, поки дистанціюються від такого рішення.

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