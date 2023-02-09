ua ru
Чт, 09 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи готовий Ізраїль визнати Росію державою-терористом: думка посла

Новость на русском →
Київ, Четвер 09 лютого 2023 11:00
Чи готовий Ізраїль визнати Росію державою-терористом: думка посла Фото: посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Ізраїль може розглянути питання визнання Росії державою-терористом. Але спочатку для цього потрібно, щоб така пропозиція буде зроблена в рамках ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського в інтерв'ю журналісту Василю Голованову.

"Я знаю, що зараз обговорюються питання визнання Росії державою-терористом у низці країн і, якщо така пропозиція буде зроблена в рамках ООН, то ми виробимо нашу позицію з цього питання", - заявив Бродський.

На думку посла, наразі давати якісь визначення передчасно не варто.

"Потрібно залишити це фахівцям і в законодавчому порядку якщо буде ухвалено таке рішення, то Ізраїль уже тоді зможе висловити свою позицію", - підсумував Бродський.

Нагадаємо, нещодавно в Європарламенті узгодили резолюцію про визнання Росії державою-терористом.

Додамо, що Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала правлячий у РФ режим терористичним.

При цьому в Білому домі, попри наміри Конгресу США, поки дистанціюються від такого рішення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Ізраїль
NEWS
На Кремінському напрямку спостерігається "максимальне загострення": карти боїв від ISW
На Кремінському напрямку спостерігається "максимальне загострення": карти боїв від ISW
DAILY
Аварійні мережі. Чому енергосистема не витримує навантажень після ремонтів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Аварійні мережі. Чому енергосистема не витримує навантажень після ремонтів