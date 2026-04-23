Словаччина знову почала отримувати російську нафту по "Дружбі"

Вночі 23 квітня до Словаччини відновилися поставки російської нафти нафтопроводом "Дружба", які були зупинені протягом майже трьох місяців.
Про це заявила міністр економіки Словаччини Деніса Сакова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktuality.
За її словами, нафта почала надходити до Словаччини о другій годині ночі.
"Наразі прийом нафти відбувається згідно з узгодженим планом", - повідомила Сакова.
Українська сторона мала надати цей план словацькому перевізнику нафти "Транспетрол" у середу, 22 квітня.
Нагадаємо, у січні російський безпілотник пошкодив ділянку нафтопроводу на заході України, через що постачання нафти до Угорщини та Словаччини було призупинене.
У Будапешті та Братиславі звинуватили Київ у затягуванні ремонту, однак українська сторона ці заяви заперечувала.
Угорщина заблокувала кредит ЄС на 90 мільярдів євро для України та новий пакет санкцій проти Росії.
Розблокування кредиту та санкцій можливе лише після відновлення постачання нафти.
При цьому прем'єр Словаччини Роберт Фіцо підтримав угорську позицію і пригрозив також заблокувати майбутні кредити Україні - попри те, що відповідальність за пошкодження "Дружби" лежить на російській стороні.
Крім того, Фіцо звернувся до ЄС із закликом скасувати санкції проти нафти і газу з Росії. Він також запропонував зробити кроки для відновлення поставок через нафтопровід "Дружба".
21 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що пошкоджену внаслідок російського обстрілу ділянку трубопроводу відремонтовано, і він готовий до роботи.
Вчора АТ "Укртранснафта" підтвердила завершення ремонтних робіт на українській ділянці "Дружби" та скасування форс-мажору.
Компанія заявила про готовність відновити транзит сирої нафти до Угорщини та Словаччини.
Пізніше стало відомо, що Україна відновила перекачування нафти трубопроводом "Дружба".
Також вчора ввечері Угорщина заявила, що транзит нафти "Дружбою" відновили після тривалої перерви, перші обсяги можуть надійти вже найближчим часом.
Додамо, що наразі процес розблокування триває: посли країн Євросоюзу вже попередньо погодили кредит на 90 млрд євро та параметри нового пакета санкцій. Остаточне рішення очікується сьогодні, 23 квітня.