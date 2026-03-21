"Не дозволю водити за ніс": Фіцо розкритикував Зеленського та пригрозив блокуванням кредиту

Словаччина може заблокувати подальші кредити для України. Також в уряді розкритикували керівництво ЄС та президента Володимира Зеленського через ситуацію з постачанням нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо в ефірі програми "Суботні діалоги", яку цитує Aktuality .

Позиція щодо кредитів та ЄС

За інформацією видання, Роберт Фіцо висловив підтримку прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, який блокує виділення Україні кредиту на 90 мільярдів євро.

Словацький прем'єр зазначив, що в майбутньому Словаччина також може вдатися до блокування фінансової допомоги.

Крім того, Фіцо виступив за зміну керівництва Європейського Союзу. Зокрема, він розкритикував діяльність президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та очільниці європейської дипломатії Каї Каллас, заявивши, що лідерами ЄС мають бути представники провідних держав, як-от президент Франції Еммануель Макрон.

Нафтовий шантаж та критика Зеленського

Прем'єр Словаччини звинуватив Україну в зупинці роботи нафтопроводу "Дружба", через що російська нафта перестала надходити до Словаччини та Угорщини з 27 січня.

За словами Фіцо, відновлення постачання залежить виключно від рішення Володимира Зеленського.

"Я не дозволю Зеленському тягнути мене за носа. Не можна просто сказати: "Роберте, ви непопулярний у Києві, тож приїжджайте до мене в гості". Я не самогубець", - заявив Фіцо, пояснюючи свою відмову від візиту до української столиці.

Він також додав, що паливна криза призведе до зростання цін на продукти, проте заперечив відповідальність свого уряду за ці процеси, назвавши їх наслідком світової ситуації.