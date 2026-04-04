Фіцо виступив з абсурдним закликом до ЄС щодо нафти з Росії

20:30 04.04.2026 Сб
2 хв
За словами прем'єра, нинішній курс ЄС і Єврокомісії схожий на "корабель самогубців"
aimg Едуард Ткач
Фото: Роберт Фіцо (Getty Images)

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звернувся до ЄС із закликом скасувати санкції проти нафти і газу з РФ, а також зробити кроки для відновлення поставок через нафтопровід "Дружба".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост чиновника у Facebook.

Читайте також: Україна скоротила імпорт газу і припинила його постачання через Угорщину

Заява Фіцо прозвучала після його телефонної розмови з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

У себе в соцмережах словацький прем'єр написав, що ЄС повинен відновити діалог з Росією і забезпечити умови, за яких члени блоку зможуть отримати відсутні поставки енергоресурсів.

"ЄС і, зокрема, Єврокомісія повинні негайно відновити діалог з Росією і створити такі політичні та правові умови, щоб окремі держави-члени і ЄС загалом могли поповнити відсутні запаси газу і нафти і забезпечити постачання цієї стратегічної сировини з усіх можливих джерел та напрямків, включно з Росією", - ідеться в дописі.

Також Фіцо стверджує, що в питаннях енергобезпеки ЄС і ЄК починають бути схожими на "корабель самогубців".

Росія заробляє на війні в Ірані

Нагадаємо, що до кінця 2025 і на початку 2026 року ціни на нафту досить серйозно опустилися. Однак операція США та Ізраїлю проти Ірану, розпочата наприкінці лютого, кардинально змінила ситуацію, оскільки Тегеран перекрив Ормузьку протоку, через яку проходить 20% поставок світової нафти. Це призвело до дефіциту і різкого зростання цін

На цьому тлі США почали вживати заходів, щоб стабілізувати вартість нафти. Одним із рішенням стало часткове зняття санкцій з Росії, за рахунок чого доходи РФ пішли вгору.

Президент України Володимир Зеленський уже неодноразово говорив США, що Росія передає розвіддані Ірану. Також він зазначав, що Росії вигідно затягувати війну в Ірані, оскільки це дозволить їй заробити більше грошей, які потім підуть на війну проти України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія близька до завершення поетапного постачання дронів, медикаментів і продовольства в Іран.

Росіяни атакували Київ дронами: в офісній будівлі спалахнула пожежа
Росіяни атакували Київ дронами: в офісній будівлі спалахнула пожежа
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалько, керівниця рубрики Війна в Україні