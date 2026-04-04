Фіцо виступив з абсурдним закликом до ЄС щодо нафти з Росії

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звернувся до ЄС із закликом скасувати санкції проти нафти і газу з РФ, а також зробити кроки для відновлення поставок через нафтопровід "Дружба".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост чиновника у Facebook .

Заява Фіцо прозвучала після його телефонної розмови з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

У себе в соцмережах словацький прем'єр написав, що ЄС повинен відновити діалог з Росією і забезпечити умови, за яких члени блоку зможуть отримати відсутні поставки енергоресурсів.

"ЄС і, зокрема, Єврокомісія повинні негайно відновити діалог з Росією і створити такі політичні та правові умови, щоб окремі держави-члени і ЄС загалом могли поповнити відсутні запаси газу і нафти і забезпечити постачання цієї стратегічної сировини з усіх можливих джерел та напрямків, включно з Росією", - ідеться в дописі.

Також Фіцо стверджує, що в питаннях енергобезпеки ЄС і ЄК починають бути схожими на "корабель самогубців".

