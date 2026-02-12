"Подвійні стандарти": Сибіга дорікнув Угорщині через мовчання після удару РФ по "Дружбі"
Проблеми з транзитом російської нафти до Угорщини спричинені саме ударами Росії по інфраструктурі нафтопроводу "Дружба", на які Будапешт публічно не реагує.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав у соцмережі Х.
Читайте також: Транзит російської нафти через Україну обвалився до історичного мінімуму
"Ми знаємо, що угорська сторона готується знову поскаржитися на проблеми з транзитом російської нафти трубопроводом "Дружба". Ми можемо лише порадити їм звернутися з цими фотографіями до своїх "друзів" у Москві", - написав Сибіга.
Він зазначив, що інфраструктура трубопроводу "Дружба" горить саме після останнього цілеспрямованого російського удару 27 січня, який зупинив транзит нафти.
"До речі, Угорщина не висловила Росії жодного протесту з цього приводу. Вони навіть не могли вимовити слово "Росія". Подвійні стандарти у найкращому вигляді", - наголосив глава МЗС.
За його словами, Москва перестала бути надійним постачальником нафти саме з моменту початку агресії проти України.
"І ця агресія є причиною всіх проблем. На жаль, років такої реальності не вистачило уряду Віктора Орбана (прем'єра Угорщили - ред.), щоб усвідомити це та диверсифікувати постачання. Ми пропонуємо їм розплющити очі", - додав Сибіга.
We know that the Hungarian side is preparing to complain again about problems with Russian oil transit through the Druzhba pipeline.— Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) February 12, 2026
We can only advise them to approach their “friends” in Moscow with these photos. This is the Druzhba pipeline infrastructure burning after the… pic.twitter.com/Xbn3DGCRkl
Залежність Угорщини від нафти з РФ та удари по "Дружбі"
Нагадаємо, Угорщина від початку повномасштабної війни Росії проти України відмовляється шукати альтернативу російському газу і нафті та продовжує активну торгівлю з країною-агресором.
Наприкінці вересня глава угорського уряду запевняв, що його країна не відмовиться від російської нафти, оскільки будь-яке інше джерело постачань нібито є менш надійним.
Минулого року міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар та його угорський колега Петер Сійярто поскаржилися Європейській комісії на українські удари по нафтоперекачувальній станції "Дружба". Адже через неї транспортують російську нафту до Угорщини та Словаччини.
Перша атака на "Дружбу" відбулася 13 серпня 2025 року. Уже 18 серпня ЗСУ завдали другого удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" в Тамбовській області РФ. Внаслідок атаки почалася пожежа на об’єкті та повністю зупинили перекачування нафти трубопроводом "Дружба".
Крім того, дрони вдарили по станції "Унеча", зупинивши прокачування нафти в Угорщину і Словаччину.
Тоді глава МЗС Угорщини Петер Сійярто погрожував зупинити продаж Україні електроенергії.