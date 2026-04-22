Угорщина заявила про відновлення постачання нафти через "Дружбу"

19:49 22.04.2026 Ср
2 хв
Коли саме перша нафта надійде до Угорщини після відновлення транзиту?
aimg Марія Науменко
Фото: нафтопровід "Дружба" (wikipedia.org)

Транзит нафти до Угорщини відновили після тривалої перерви, перші обсяги можуть надійти вже найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра у справах ЄС Угорщини Яноша Боки у Facebook.

Читайте також: Фіцо сам собі надумав повторну зупинку "Дружби" після кредиту Україні

"Нам вдалося домогтися відновлення постачання нафти трубопроводом "Дружба", - зазначив міністр.

За його словами, транзит нафти з території Білорусі у бік України відновили у середу, 22 квітня, близько 11:35. Очікується, що сировина може надійти до Угорщини "вже сьогодні, але не пізніше завтрашнього ранку".

"З точки зору енергопостачання Угорщини життєво важливо, щоб нафтопровід "Дружба" працював, і наша країна могла дійсно скористатися законними, дешевими та надійними можливостями закупівлі", - наголосив Бока.

Також угорський міністр заявив, що Будапешт прагне диверсифікувати джерела постачання, але не скорочувати існуючі маршрути.

"Диверсифікація означає більшу безпеку для сімей та суб’єктів господарської діяльності, і лише вона здатна утримувати закупівельні ціни на такому рівні, який узагалі робить можливою конкурентоспроможність угорської економіки та захист споживачів", - пояснив він.

Водночас Бока розкритикував дії України, заявивши, що обмеження постачання мали політичний характер. За його словами, позиція Угорщини викликала напруження всередині ЄС, однак у Будапешті вважають свої дії виправданими.

"Енергетичну безпеку Угорщини та доступні ціни на енергоносії не можна було забезпечити іншими засобами", - додав він.

Конфлікт через "Дружбу"

Нагадаємо, у січні російський безпілотник пошкодив ділянку нафтопроводу на заході України, через що постачання нафти до Угорщини та Словаччини було призупинене.

У Будапешті та Братиславі звинуватили Київ у затягуванні ремонту, однак українська сторона ці заяви заперечувала.

На тлі цього Угорщина заблокувала виділення допомоги Україні з боку ЄС.

Наразі процес розблокування триває: посли країн Євросоюзу вже попередньо погодили кредит на 90 млрд євро та параметри нового пакета санкцій. Остаточне рішення очікується 23 квітня.

Більше по темі:
Посли країн ЄС погодили 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію