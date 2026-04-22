"Дружба" готова перекачувати нафту до Угорщини та Словаччини, - "Укртранснафта"

"Укртранснафта" готова відновити транзит нафту до Угорщини та Словаччини відремонтованим нафтопроводом "Дружба".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії MOL.

"АТ "Укртранснафта", що відповідальна за експлуатацію української ділянки нафтопроводу "Дружба", офіційно повідомила MOL про завершення ремонтних робіт на нафтопроводі "Дружба", - йдеться уповідомленні MOL.

Також зазначається, що 22 квітня припинено дію форс-мажорних обставин, що діяли з 27 січня 2026 року.

"Згідно з повідомленням, АТ "Укртранснафта" готова відновити транзит сирої нафти до Угорщини та Словаччини", - додали у компанії.

Відновлення роботи "Дружби"

Відновлення транзиту нафти відбувається на тлі переговорів України з ЄС про надання фінансової допомоги. Питання поставок нафти розглядається як один із чинників, що впливають на економічну стабільність і співпрацю з європейськими партнерами.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що пошкоджену внаслідок російського обстрілу ділянку нафтопроводу "Дружба" відновлено, що дає змогу відновити його роботу.