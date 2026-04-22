"Дружба" готова перекачувати нафту до Угорщини та Словаччини, - "Укртранснафта"
"Укртранснафта" готова відновити транзит нафту до Угорщини та Словаччини відремонтованим нафтопроводом "Дружба".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії MOL.
"АТ "Укртранснафта", що відповідальна за експлуатацію української ділянки нафтопроводу "Дружба", офіційно повідомила MOL про завершення ремонтних робіт на нафтопроводі "Дружба", - йдеться уповідомленні MOL.
Також зазначається, що 22 квітня припинено дію форс-мажорних обставин, що діяли з 27 січня 2026 року.
"Згідно з повідомленням, АТ "Укртранснафта" готова відновити транзит сирої нафти до Угорщини та Словаччини", - додали у компанії.
Відновлення роботи "Дружби"
Відновлення транзиту нафти відбувається на тлі переговорів України з ЄС про надання фінансової допомоги. Питання поставок нафти розглядається як один із чинників, що впливають на економічну стабільність і співпрацю з європейськими партнерами.
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що пошкоджену внаслідок російського обстрілу ділянку нафтопроводу "Дружба" відновлено, що дає змогу відновити його роботу.
Нагадуємо, що Угорщина і Словаччина переглянули свою позицію і висловили готовність підтримати надання Україні кредиту на 90 млрд євро, а також погодитися з новим пакетом санкцій проти Росії, включно з відповідними ініціативами Євросоюзу.
При цьому Росія нібито має намір з 1 травня призупинити транзит нафти з Казахстану до Німеччини трубопроводом "Дружба", водночас оновлені експортні графіки вже направлено сторонам.