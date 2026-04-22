"Дружба" готова перекачувати нафту до Угорщини та Словаччини, - "Укртранснафта"

10:38 22.04.2026 Ср
Нафтопровід "Дружба" може запрацювати вже найближчим часом
aimg Костянтин Широкун
"Дружба" готова перекачувати нафту до Угорщини та Словаччини (Getty Images)

"Укртранснафта" готова відновити транзит нафту до Угорщини та Словаччини відремонтованим нафтопроводом "Дружба".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії MOL.

Читайте також: "Дружба" може відновити роботу, Україна завершила ремонт, - Зеленський

"АТ "Укртранснафта", що відповідальна за експлуатацію української ділянки нафтопроводу "Дружба", офіційно повідомила MOL про завершення ремонтних робіт на нафтопроводі "Дружба", - йдеться уповідомленні MOL.

Також зазначається, що 22 квітня припинено дію форс-мажорних обставин, що діяли з 27 січня 2026 року.

"Згідно з повідомленням, АТ "Укртранснафта" готова відновити транзит сирої нафти до Угорщини та Словаччини", - додали у компанії.

Відновлення роботи "Дружби"

Відновлення транзиту нафти відбувається на тлі переговорів України з ЄС про надання фінансової допомоги. Питання поставок нафти розглядається як один із чинників, що впливають на економічну стабільність і співпрацю з європейськими партнерами.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що пошкоджену внаслідок російського обстрілу ділянку нафтопроводу "Дружба" відновлено, що дає змогу відновити його роботу.

Нагадуємо, що Угорщина і Словаччина переглянули свою позицію і висловили готовність підтримати надання Україні кредиту на 90 млрд євро, а також погодитися з новим пакетом санкцій проти Росії, включно з відповідними ініціативами Євросоюзу.

При цьому Росія нібито має намір з 1 травня призупинити транзит нафти з Казахстану до Німеччини трубопроводом "Дружба", водночас оновлені експортні графіки вже направлено сторонам.

Під ударами Дніпро, Запоріжжя, Одеса та Сумщина: що відомо про наслідки нічної атаки
