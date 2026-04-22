Посли країн ЄС погодили 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти РФ

Посли країн Євросоюзу попередньо схвалили кредит для України у розмірі 90 мільярдів євро і 20-й пакет санкцій. Офіційна процедура завершиться у четвер, 23 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian та Reuters .

"Тепер вони пройдуть письмову процедуру для остаточного ухвалення Європейською Радою", - заявив речник кіпрського головування.

Очікується, що письмова процедура завершиться завтра в другій половині дня, коли представники європейських країн мають зустрітися на Кіпрі на саміті ЄС.

Варто зазначити, що проведення неформального саміту лідерів ЄС заплановано на 23-24 квітня на Кіпрі.

Зустріч буде присвячена не лише Україна, а й ширшому контексту міжнародної безпеки. Зокрема, війні на Близькому Сході, ситуації в Ірані та пов’язаним з цим енергетичним ризикам для Європи.

The Guardian зазначає, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який блокував надання позики протягом останніх чотирьох місяців, пропустить саміт ЄС.

Водночас новий угорський прем’єр Петер Мадяр не може представляти Угорщину, доки не вступить на посаду на початку наступного місяця.

Reuters пише, що країни ЄС не дали "зеленого світла" повній забороні морських перевезень російської нафти - одному з головних обмежень у цій пропозиції.

Посли ЄС погодилися із забороною "в принципі", повідомили дипломати, але відклали прийняття будь-якого рішення щодо її впровадження до подальшої координації з країнами "Великої сімки".

90 млрд євро для України

Нагадаємо, наприкінці 2025 року лідери європейських країн погодили надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро. Але після пошкодження Росією трубопроводу "Дружба", Угорщина заблокувала кредит до відновлення нафтопостачання.

Зазначимо, Мадяр раніше пов'язав зняття угорського вето із відновленням роботи нафтопроводу "Дружба". За його словами, Будапешт розблокує кредит, щойно нафта знову піде трубою.

РБК-Україна також писало, що посли країн ЄС у середу, 22 квітня, мають розглянути останнє процедурне рішення, необхідне для запуску фінансування України на 90 млрд євро.