Україна почала закачувати "Дружбу" нафтою, транзит очікується завтра, - Мінекономіки Словаччини
Україна відновила перекачування нафти трубопроводом "Дружба", а постачання до Словаччини, як очікується, можуть бути відновлені вже 23 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерку економіки Словаччини Денісу Сакову у Facebook.
"За інформацією "Укртранснафти", сьогодні вранці розпочалося підвищення тиску та заповнення нафтопроводу "Дружба" на українській стороні з Білорусі", - написала вона.
Очікується, що перекачування та постачання до Словаччини відновиться завтра вранці, 23 квітня.
Відновлення роботи "Дружби"
Відновлення транзиту нафти відбувається на тлі переговорів України з ЄС про надання фінансової допомоги.
Питання поставок нафти розглядається як один із чинників, що впливають на економічну стабільність і співпрацю з європейськими партнерами.
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що пошкоджену внаслідок російського обстрілу ділянку нафтопроводу "Дружба" відновлено, що дає змогу відновити його роботу.