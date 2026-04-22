Україна почала закачувати "Дружбу" нафтою, транзит очікується завтра, - Мінекономіки Словаччини

Україна відновила перекачування нафти трубопроводом "Дружба", а постачання до Словаччини, як очікується, можуть бути відновлені вже 23 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерку економіки Словаччини Денісу Сакову у Facebook .

"За інформацією "Укртранснафти", сьогодні вранці розпочалося підвищення тиску та заповнення нафтопроводу "Дружба" на українській стороні з Білорусі", - написала вона.

Очікується, що перекачування та постачання до Словаччини відновиться завтра вранці, 23 квітня.