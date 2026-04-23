Словакия снова начала получать российскую нефть по "Дружбе"

10:07 23.04.2026 Чт
2 мин
Повтавки происходят согласно согласованному плану
aimg Татьяна Степанова
Фото: Словакия начала получать российскую нефть по "Дружбе" (Getty Images)

Ночью 23 апреля в Словакию возобновились поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба", которые были остановлены в течение почти трех месяцев.

Об этом заявила министр экономики Словакии Дениса Сакова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality.

По ее словам, нефть начала поступать в Словакию в два часа ночи.

"Сейчас прием нефти происходит согласно согласованному плану", - сообщила Сакова.

Украинская сторона должна была предоставить этот план словацкому перевозчику нефти "Транспетрол" в среду, 22 апреля.

Ремонт "Дружбы"

Напомним, в январе российский беспилотник повредил участок нефтепровода на западе Украины, из-за чего поставки нефти в Венгрию и Словакию были приостановлены.

В Будапеште и Братиславе обвинили Киев в затягивании ремонта, однако украинская сторона эти заявления отрицала.

Венгрия заблокировала кредит ЕС на 90 миллиардов евро для Украины и новый пакет санкций против России.

Разблокирование кредита и санкций возможно только после возобновления поставок нефти.

При этом премьер Словакии Роберт Фицо поддержал венгерскую позицию и пригрозил также заблокировать будущие кредиты Украине - несмотря на то, что ответственность за повреждение "Дружбы" лежит на российской стороне.

Кроме того, Фицо обратился к ЕС с призывом отменить санкции против нефти и газа из России. Он также предложил предпринять шаги для возобновления поставок через нефтепровод "Дружба".

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поврежденный в результате российского обстрела участок трубопровода отремонтирован и готов к работе.

Вчера АО "Укртранснафта" подтвердила завершение ремонтных работ на украинском участке "Дружбы" и отмену форс-мажора.

Компания заявила о готовности возобновить транзит сырой нефти в Венгрию и Словакию.

Позже стало известно, что Украина возобновила перекачку нефти по трубопроводу "Дружба".

Также вчера вечером Венгрия заявила, что транзит нефти по "Дружбе" возобновили после длительного перерыва, первые объемы могут поступить уже в ближайшее время.

Добавим, что сейчас процесс разблокирования продолжается: послы стран Евросоюза уже предварительно согласовали кредит на 90 млрд евро и параметры нового пакета санкций. Окончательное решение ожидается сегодня, 23 апреля.

