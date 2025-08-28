Скасування, затримки й об’їзди: в УЗ оновили інформацію для пасажирів після атаки РФ

Національний перевізник "Укрзалізниця" оновив інформацію для пасажирів щодо руху деяких поїздів після масованої ворожої атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
У компанії розповіли, що враження армією РФ одного з поїздів Hyundai не вплинуло на кількість рейсів "Інтерсіті+" сьогодні та завтра.
"Всі поїзди продовжують рух країною", - наголосили в УЗ.
Водночас зберігатимуться затримки деяких рейсів (зокрема поїздів далекого сполучення). Стежити за оновленою інформацією пасажирам радять на порталі uz-vezemo.
З-поміж приміських поїздів із затримками курсують нині:
В УЗ повідомили, що окремий рейс електропоїзда буде призначено з Краматорська до Лозової - о 16:03 (із зупинками Слов'янськ, Барвінкове, Близнюки).
"До уваги пасажирів поїзда №103/104 "Краматорськ - Львів": саме цей електропоїзд довезе вас до Лозової з пересадкою у спальні вагони, які через вимушену затримку не доїдуть до Краматорська", - наголосили в "Укрзалізниці".
Уточнюється водночас що пасажирів рейсу №104/103 (до Краматорська від Лозової) доставить той самий електропоїзд о 19:00.
"Зупинки на маршруті аналогічні", - додали в УЗ.
Тим часом скасовано було рейс №6208 "Козятин-1 - Фастів-1".
"Дякуємо вам усім за розуміння та слова підтримки, не спиняємо рух", - зауважили у компанії.
Дещо згодом в УЗ опублікували оновлення для пасажирів поїздів №85, №61, №209 і №109 до Вінниці (190 людей) та до Хмельницького (130) - рейси яких рушили об'їзним маршрутом.
Так, для пасажирів зазначених поїздів із Шепетівки було призначено додатковий приміський поїзд №6256 "Шепетівка - Козятин" (який відправився з Шепетівки о 14:04).
Уточнюється, що він прибуде до Козятина о 17:18, звідки з пересадкою на поїзд №771 о 17:25 пасажири дістануться Хмельницького.
"По Києву у склад поїзда №771 спеціально будуть додані 5 вагонів. Всіх довеземо", - підсумували в УЗ.
Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти здійснили чергову масовану атаку - по Україні було випущено понад 600 дронів і ракет.
Під удар потрапив, зокрема, парк швидкісних поїздів "Інтерсіті+".
У столиці армія РФ влучила ракетою у п'ятиповерховий будинок в Дарницькому районі міста. Один із його під'їздів - зруйновано вщент.
Внаслідок обстрілу в Києві виникли численні пожежі, тож над містом утворився смог і в деяких районах суттєво погіршилась якість атмосферного повітря.
Завтрашній день (п'ятниця, 29 серпня) оголошений у Києві Днем жалоби - у пам'ять за жертвами сьогоднішньої масованої атаки ворога на столицю.
Президент Володимир Зеленський, реагуючи на ворожу атаку цієї ночі, звернувся за реакцією до Китаю та Угорщини, які є соратниками російського диктатора Володимира Путіна.
