Синоптики попереджають про небезпеку: де може піднятись вода та як сильно (карта)

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

Так, впродовж 11-13 липня подальше підвищення рівнів води (над поточними рівнями) очікується на заході України :

Згідно з інформацією експертів Укргідрометцентру, у деяких областях ймовірні небезпечні гідрологічні явища. Така ситуація пов'язана з сильними й місцями - надзвичайно тривалими дощами .

Нагадаємо, раніше Український гідрометеорологічний центр попереджав громадян про сильні зливи у західних областях.

Вже незабаром несприятливі погодні умови призвели до суттєвого підняття рівня води у деяких річках і водоймах, затоплення вулиць і доріг, знеструмлення населених пунктів, а також серйозної повені у Львові.

З огляду на це ми розповідали, що відомо про Зубру - невелику річку, яка паралізувала ціле місто.

Тим часом керівник Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну Роман Туцький у коментарі РБК-Україна повідомив, що підтоплення у Львові стали наслідком не лише надмірних опадів і пояснив, коли ситуація в місті може покращитись.

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