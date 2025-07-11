Дощі з грозами знову насуваються на Україну: де очікувати негоди на вихідних

У суботу, 12 липня, частина України потрапить під вплив дощів і гроз. Температура повітря сильно коливатиметься залежно від регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Де буде дощіти

За її прогнозом, у суботу в Україні знову очікуються дощі з грозами, які охоплять низку регіонів. У першій половині дня опади ймовірні на заході країни, зокрема у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській та Тернопільській областях.

Надвечір дощі й грози змістяться на центр і схід - прогнозуються на Сумщині, Черкащині, Полтавщині, Харківщині та Дніпропетровщині.

У Києві більшу частину дня очікується суха та тепла погода, але ввечері можливий дощ із грозою.

На решті території - зокрема в багатьох південних і центральних регіонах - погода залишиться сухою.

Яка температура

Як повідомила Діденко, температура повітря в Україні сильно коливатиметься залежно від регіону. Найспекотніше буде на сході та південному сході країни - у Луганській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій областях, а також у частині Херсонщини та степовому Криму. Тут стовпчики термометрів піднімуться до +33…+38°C.

На заході України - зовсім інша картина. У Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській та інших західних областях очікується комфортна температура в межах +21…+25°C.

Північ України теж матиме невеличку "перепочинок" від літньої спеки: +24…+28°C. У центральних областях температура розподілиться так:

Вінниччина: +22…+24°C,

Черкащина, Полтавщина: +25…+29°C,

Кіровоградщина (Кропивницький та райони): +26…+30°C,

Дніпропетровщина: +30…+35°C.

На півдні країни, зокрема в Одеській, Миколаївській та частині Херсонщини, температура становитиме +30…+33°C, а на Запоріжжі та в степовому Криму - до +37°C.

Погода на 13 липня

За словами Наталки Діденко, синоптична ситуація у неділю особливо не зміниться - дощі триватимуть у деяких регіонах, а спека поволі триматиметься на сході й півдні.