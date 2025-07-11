Синоптики предупреждают об опасности: где может подняться вода и как сильно (карта)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

Так, в течение 11-13 июля дальнейшее повышение уровней воды (над текущими уровнями) ожидается на западе Украины :

Согласно информации экспертов Укргидрометцентра, в некоторых областях вероятны опасные гидрологические явления. Такая ситуация связана с сильными и местами - чрезвычайно длительными дождями .

Напомним, ранее Украинский гидрометеорологический центр предупреждал граждан о сильных ливнях в западных областях.

Уже вскоре неблагоприятные погодные условия привели к существенному поднятию уровня воды в некоторых реках и водоемах, затоплению улиц и дорог, обесточиванию населенных пунктов, а также серьезному наводнению во Львове.

Учитывая это мы рассказывали, что известно про Зубру - небольшую реку, которая парализовала целый город.

Тем временем руководитель Бассейнового управления водных ресурсов рек Западного Буга и Сяна Роман Туцкий в комментарии РБК-Украина сообщил, что подтопления во Львове стали следствием не только чрезмерных осадков и объяснил, когда ситуация в городе может улучшиться.

Читайте также, от чего сейчас зависит погода в Украине и почему запад "тонет" в ливнях, а центр и восток накрывает жара.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.