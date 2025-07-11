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Синоптики предупреждают об опасности: где может подняться вода и как сильно (карта)

Пятница 11 июля 2025 14:10
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Синоптики предупреждают об опасности: где может подняться вода и как сильно (карта) Вода в некоторых реках Украины может подняться до опасного уровня (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Украинский гидрометеорологический центр предупредил жителей некоторых областей об опасных гидрологических явлениях - повышении уровней воды на реках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

Когда и где именно вода может подняться до опасного уровня

Согласно информации экспертов Укргидрометцентра, в некоторых областях вероятны опасные гидрологические явления. Такая ситуация связана с сильными и местами - чрезвычайно длительными дождями.

Синоптики предупреждают об опасности: где может подняться вода и как сильно (карта)Опасные гидрологические явления 11 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)

Так, в течение 11-13 июля дальнейшее повышение уровней воды (над текущими уровнями) ожидается на западе Украины:

  • на реках суббассейна Западного Буга - во Львовской и Волынской областях - на 0,3-1,3 м;
  • в верховье реки Стырь - притоке Припяти во Львовской области - на 0,3-1,3 м;
  • на участке реки Рата (село Волица - село Междуречье) - на 1,0-2,0 м;
  • на реке Западный Буг - в районе села Литовеж Волынской области - на 1,0-2,0 м.

Синоптики предупреждают об опасности: где может подняться вода и как сильно (карта)Опасные гидрологические явления 12 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)

"I уровень опасности - желтый", - отметили в УкрГМЦ.

Синоптики предупреждают об опасности: где может подняться вода и как сильно (карта)Опасные гидрологические явления 13 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)

Отмечается также, что местами возможны:

  • начальный выход воды на пойму;
  • частичное затопление отдельных хозяйственных объектов и сельскохозяйственных угодий.

Синоптики предупреждают об опасности: где может подняться вода и как сильно (карта)Публикация Укргидрометцентра (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее Украинский гидрометеорологический центр предупреждал граждан о сильных ливнях в западных областях.

Уже вскоре неблагоприятные погодные условия привели к существенному поднятию уровня воды в некоторых реках и водоемах, затоплению улиц и дорог, обесточиванию населенных пунктов, а также серьезному наводнению во Львове.

Учитывая это мы рассказывали, что известно про Зубру - небольшую реку, которая парализовала целый город.

Тем временем руководитель Бассейнового управления водных ресурсов рек Западного Буга и Сяна Роман Туцкий в комментарии РБК-Украина сообщил, что подтопления во Львове стали следствием не только чрезмерных осадков и объяснил, когда ситуация в городе может улучшиться.

Читайте также, от чего сейчас зависит погода в Украине и почему запад "тонет" в ливнях, а центр и восток накрывает жара.

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