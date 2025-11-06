ua en ru
У Швеції через невідомі дрони призупинили роботу аеропорту: що відомо

Четвер 06 листопада 2025
У Швеції через невідомі дрони призупинили роботу аеропорту: що відомо Фото: у Швеції через невідомі дрони призупинили роботу аеропорту (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У районі аеропорту Гетеборг-Ландветтер, що на півдні Швеції, ввечері 6 листопада помітили невідомі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aftonbladet.

Про появу безпілотників над аеропортом повідомило Управління цивільної авіації Швеції.

"Можу підтвердити, що дрони були помічені в Ландветтері. Наразі повітряний рух призупинено", - прокоментував речник управління Бйорн Ставас.

Зазначається, що рейси до Гетенборга тимчасово перенаправляють до інших аеропортів, зокрема до Копенгагена.

Невідомі дрони в країнах НАТО

Нагадаємо, в ніч 1 листопада у повітряному просторі Бельгії помітили невідомі дрони. Вони перебували над авіабазою Кляйне-Брогель у місті Пер, де зберігається американська ядерна зброя.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що безпілотники шпигували за винищувачами та боєприпасами.

Ввечері 4 листопада у Бельгії поблизу військово-повітряної бази Кляйне-Брогель знову помітили невідомі безпілотники.

Спецслужби Бельгії вважають, що за серією інцидентів з дронами, які порушили повітряний рух і військові операції, стоїть іноземна держава - найімовірніше, Росія.

Також аеропорт Ганновера, розташований у федеральній землі Нижня Саксонія, Німеччина, вчора пізно ввечері 5 листопада, тимчасово призупиняв роботу через появу невідомого безпілотника.

Раніше в Іспанії було вперше зафіксовано появу невідомого дрона, що призвело до тимчасового припинення роботи місцевого аеропорту на острові Майорка.

Окрім того, увечері 18 жовтня аеропорт німецького міста Мюнхен був тимчасово закритий після повідомлень про невідомі дрони.

Загалом у вересні 14 європейських аеропортів тимчасово призупинили роботу через вторгнення невідомих безпілотників. Це рекордний показник за один місяць.

