Біля бази з ядерною зброєю США у Бельгії вдруге за тиждень помітили невідомі дрони
У Бельгії поблизу військово-повітряної бази Кляйне-Брогель ввечері вівторка, 4 листопада, знову помітили невідомі безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nieuwsblad.
Жителі міста Пер, що знаходиться неподалік військової бази Кляйне-Брогель, повідомили про проліт шести дронів невідомого походження.
Мер міста Стівен Матей розповів, що між 18:30 та 19:00 поліція отримала повідомлення від кількох місцевих жителів про невідомі дрони.
Поліція виїхала на місце, але змогла візуально ідентифікувати лише два безпілотники.
Федеральна поліція відправила на пошуки гелікоптер, але він нічого не знайшов і швидко повернувся, поінформував мер.
Це вже другий випадок за тиждень, коли невідомі дрони з'являються над авіабазою Кляйне-Брогель. Вперше їх помітили там у ніч на 1 листопада.
Тоді на місце події приїхала поліція, однак також нічого не виявила.
Варто зазначити: на цій військовій базі зберігається ядерна зброя США, а незабаром розміститься база винищувачів F-35.
Реакція військового відомства Бельгії
Як повідомляло РБК-Україна, після першого інциденту з дронами над базою Кляйне-Брогель міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що безпілотники шпигували за винищувачами та боєприпасами.
Він прямо не звинувачував у цьому Росію, проте натякнув, що інших винуватців порушення повітряного простору Бельгії не бачить.
Через два дні начальник Генштабу армії Бельгії Фредерік Вансіна наказав солдатам збивати підозрілі дрони, але лише безпечно, тобто "без супутніх збитків".
За словами Вансіни, зараз прискорюється програма з покращення захисту Бельгії від дронів.
За даними ЗМІ, виробника зброї FN Herstal попросили якомога швидше надати міністерству оборони спеціальні протидронні рушниці.
Дрон в аеропорту Брюсселя
Також ввечері вівторка, 4 листопада, авіасполучення в аеропорту Брюсселя було зупинено з міркувань безпеки після появи невідомого дрона. Зупинка польотів тривала близько години, після чого рейси були відновлені.