В Швеции из-за неизвестных дронов приостановили работу аэропорта: что известно
В районе аэропорта Гетеборг-Ландветтер, что на юге Швеции, вечером 6 ноября заметили неизвестные беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aftonbladet.
О появлении беспилотников над аэропортом сообщило Управление гражданской авиации Швеции.
"Могу подтвердить, что дроны были замечены в Ландветтере. Сейчас воздушное движение приостановлено", - прокомментировал представитель управления Бьорн Ставас.
Отмечается, что рейсы в Гетенборг временно перенаправляют в другие аэропорты, в частности в Копенгаген.
Неизвестные дроны в странах НАТО
Напомним, в ночь 1 ноября в воздушном пространстве Бельгии заметили неизвестные дроны. Они находились над авиабазой Кляйне-Брогель в городе Пер, где хранится американское ядерное оружие.
Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что беспилотники шпионили за истребителями и боеприпасами.
Вечером 4 ноября в Бельгии вблизи военно-воздушной базы Кляйне-Брогель снова заметили неизвестные беспилотники.
Спецслужбы Бельгии считают, что за серией инцидентов с дронами, которые нарушили воздушное движение и военные операции, стоит иностранное государство - скорее всего, Россия.
Также аэропорт Ганновера, расположенный в федеральной земле Нижняя Саксония, Германия, вчера поздно вечером 5 ноября, временно приостанавливал работу из-за появления неизвестного беспилотника.
Ранее в Испании было впервые зафиксировано появление неизвестного дрона, что привело к временному прекращению работы местного аэропорта на острове Майорка.
Кроме того, вечером 18 октября аэропорт немецкого города Мюнхен был временно закрыт после сообщений о неизвестных дронах.
Всего в сентябре 14 европейских аэропортов временно приостановили работу из-за вторжения неизвестных беспилотников. Это рекордный показатель за один месяц.