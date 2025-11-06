ua en ru
В Швеции из-за неизвестных дронов приостановили работу аэропорта: что известно

Швеция, Четверг 06 ноября 2025 21:58
В Швеции из-за неизвестных дронов приостановили работу аэропорта: что известно Фото: в Швеции из-за неизвестных дронов приостановили работу аэропорта (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В районе аэропорта Гетеборг-Ландветтер, что на юге Швеции, вечером 6 ноября заметили неизвестные беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aftonbladet.

О появлении беспилотников над аэропортом сообщило Управление гражданской авиации Швеции.

"Могу подтвердить, что дроны были замечены в Ландветтере. Сейчас воздушное движение приостановлено", - прокомментировал представитель управления Бьорн Ставас.

Отмечается, что рейсы в Гетенборг временно перенаправляют в другие аэропорты, в частности в Копенгаген.

Неизвестные дроны в странах НАТО

Напомним, в ночь 1 ноября в воздушном пространстве Бельгии заметили неизвестные дроны. Они находились над авиабазой Кляйне-Брогель в городе Пер, где хранится американское ядерное оружие.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что беспилотники шпионили за истребителями и боеприпасами.

Вечером 4 ноября в Бельгии вблизи военно-воздушной базы Кляйне-Брогель снова заметили неизвестные беспилотники.

Спецслужбы Бельгии считают, что за серией инцидентов с дронами, которые нарушили воздушное движение и военные операции, стоит иностранное государство - скорее всего, Россия.

Также аэропорт Ганновера, расположенный в федеральной земле Нижняя Саксония, Германия, вчера поздно вечером 5 ноября, временно приостанавливал работу из-за появления неизвестного беспилотника.

Ранее в Испании было впервые зафиксировано появление неизвестного дрона, что привело к временному прекращению работы местного аэропорта на острове Майорка.

Кроме того, вечером 18 октября аэропорт немецкого города Мюнхен был временно закрыт после сообщений о неизвестных дронах.

Всего в сентябре 14 европейских аэропортов временно приостановили работу из-за вторжения неизвестных беспилотников. Это рекордный показатель за один месяц.

