Більшість областей знову без світла: "Укренерго" визначилося з графіками на 22 грудня

Завтра у понеділок, 22 грудня, у більшості областей України знову будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла. Окрім того, будуть обмеження потужності для промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

"Завтра, 22 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", - йдеться у повідомленні.

Кількість черг, одночасно задіяних у відключеннях, не оприлюднена. Однак у компанії зазначили, що причиною запровадження заходів обмеження стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергоб'єкти України.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - додали в "Укренерго".

Також у компанії звернулись до українців з проханням ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являється за графіком.