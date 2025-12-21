ua en ru
Більшість областей знову без світла: "Укренерго" визначилося з графіками на 22 грудня

Неділя 21 грудня 2025 18:08
UA EN RU
Більшість областей знову без світла: "Укренерго" визначилося з графіками на 22 грудня Фото: причиною обмежень стали удари РФ по енергетиці (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Завтра у понеділок, 22 грудня, у більшості областей України знову будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла. Окрім того, будуть обмеження потужності для промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

"Завтра, 22 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", - йдеться у повідомленні.

Кількість черг, одночасно задіяних у відключеннях, не оприлюднена. Однак у компанії зазначили, що причиною запровадження заходів обмеження стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергоб'єкти України.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - додали в "Укренерго".

Також у компанії звернулись до українців з проханням ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являється за графіком.

Ситуація з енергетикою

Нагадаємо, що починаючи з осені 2025 року, росіяни відновили свої удари по енергетиці. В результаті атак багато регіонів знову стикаються з графіками відключень світла, а часом і з блекаутами.

Наприклад, в ніч з 19 на 20 грудня ворог атакував об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії в Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

В результаті того обстрілу, без світла залишилися споживачі в Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Одеській областях.

Раніше в "Укренерго" повідомили, що в разі тривалих сильних морозів, в країні може виникнути необхідність введення як аварійних, так і погодинних відключень електроенергії.

