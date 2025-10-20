ua en ru
Пн, 20 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Невідомі дрони вперше долетіли до Іспанії: через безпілотник закривали аеропорт

Понеділок 20 жовтня 2025 14:28
UA EN RU
Невідомі дрони вперше долетіли до Іспанії: через безпілотник закривали аеропорт Ілюстративне фото: в Іспанії закривали аеропорт через невідомий дрон (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

В Іспанії було вперше зафіксовано появу невідомого дрона, що призвело до тимчасового припинення роботи місцевого аеропорту на острові Майорка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на на іспанські ЗМІ.

Як пише видання, рейси з прибуття літаків були зупинені приблизно на 35 хвилин. Після проведення перевірок безпеки польоти відновили, і аеропорт запрацював у звичайному режимі.

Інцидент спричинив затримки та перенаправлення кількох літаків - загалом вісім рейсів не змогли приземлитися у Пальмі через виявлення безпілотника.

Поліція Іспанії розпочала розслідування. Правоохоронці залучили власний дрон, щоб знайти невідомий апарат, однак пошуки не дали результатів. Слідчі намагаються встановити, звідки саме у повітряний простір потрапив безпілотник і хто ним керував.

Невідомі дрони в Європі

Нагадаємо, що польоти безпілотників в обмеженому повітряному просторі дедалі частіше створюють проблеми для роботи аеропортів у різних країнах світу.

Лише за останні місяці через схожі інциденти тимчасово призупиняли роботу летовищ у Дані, Норвегії, Німеччині, Румунії та інших країнах.

Так, увечері 18 жовтня аеропрот німецького міста Мюнхен знову був тимчасово закритий після повідомлень про невідомі дрони.

У вересні 14 європейських аеропортів тимчасово призупинили роботу через вторгнення невідомих безпілотників. Це рекордний показник за один місяць.

Скільки втрачає авіаційна галузь через вторгнення дронів та чому немає швидкого рішення - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іспанія Аеропорт Дрони
Новини
ЗСУ знищили частину ДРГ, яка проникла в центр Покровська та вбила цивільних
ЗСУ знищили частину ДРГ, яка проникла в центр Покровська та вбила цивільних
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів