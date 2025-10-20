Невідомі дрони вперше долетіли до Іспанії: через безпілотник закривали аеропорт
В Іспанії було вперше зафіксовано появу невідомого дрона, що призвело до тимчасового припинення роботи місцевого аеропорту на острові Майорка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на на іспанські ЗМІ.
Як пише видання, рейси з прибуття літаків були зупинені приблизно на 35 хвилин. Після проведення перевірок безпеки польоти відновили, і аеропорт запрацював у звичайному режимі.
Інцидент спричинив затримки та перенаправлення кількох літаків - загалом вісім рейсів не змогли приземлитися у Пальмі через виявлення безпілотника.
Поліція Іспанії розпочала розслідування. Правоохоронці залучили власний дрон, щоб знайти невідомий апарат, однак пошуки не дали результатів. Слідчі намагаються встановити, звідки саме у повітряний простір потрапив безпілотник і хто ним керував.
Невідомі дрони в Європі
Нагадаємо, що польоти безпілотників в обмеженому повітряному просторі дедалі частіше створюють проблеми для роботи аеропортів у різних країнах світу.
Лише за останні місяці через схожі інциденти тимчасово призупиняли роботу летовищ у Дані, Норвегії, Німеччині, Румунії та інших країнах.
Так, увечері 18 жовтня аеропрот німецького міста Мюнхен знову був тимчасово закритий після повідомлень про невідомі дрони.
У вересні 14 європейських аеропортів тимчасово призупинили роботу через вторгнення невідомих безпілотників. Це рекордний показник за один місяць.
