У Мюнхені аеропорт закривали через невідомі дрони

Кілька людей, серед яких співробітники служби безпеки та працівники аеропорту, повідомили про "підозрілі спостереження". Інцидент стався близько 22:00 за місцевим часом і тривав приблизно пів години, після чого повторився близько 23:00.

В адміністрації аеропорту зазначили, що ситуація майже не вплинула на пасажирів і графік рейсів. Три літаки були тимчасово перенаправлені - два з них згодом приземлилися в Мюнхені, а ще один виліт довелося скасувати.

Федеральна поліція після перевірки не виявила в районі жодних дронів чи підозрілих осіб.

Близько опівночі 18 жовтня аеропорт відновив роботу, а вже вранці наступного дня авіасполучення повернулося до звичайного режиму.

Польоти дронів над країнами Європи

За останні два тижні у Польщі, Німеччині та інших країнах Європи було зафіксовано численні польоти невідомих дронів над військовими та інфраструктурними об'єктами.

Так, 9 вересня російські безпілотники залетіли до Польщі, а 19 вересня три винищувачі МіГ-31 перетнули кордон Естонії та перебували в небі над країною понад 12 хвилин. Цей інцидент став найсерйознішим за останні два десятиліття.

27 вересня безпілотники спостерігал в районі авіабази Ерланд у Норвегії. На цьому летовищі розміщено велику кількість винищувачів F-35, а останнім часом там відбувалися навчання НАТО.

Того ж дня дрони уже вдруге помітили в Данії, зокрема над аеропортами в Ольборзі, Есбьергзі, Сеннерборзі та в районі авіабази "Скрідструп".

У тоже час у компанії Ryanair вимагають збивати дрони, що загрожують аеропортам Європи. Гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі піддав критиці лідерів ЄС за нездатність захистити стратегічні об'єкти від атак безпілотників.