У Бельгії помітили дрони над військовою базою, де зберігається ядерна зброя США

У ніч на 1 листопада в Бельгії зафіксували невідомі дрони. Їх над авіабазою Кляйне-Брогель у місті Пер, де зберігається американська ядерна зброя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на HLN .

За словами мера міста Стівена Матеї, дрон помітив співробітник казарми. На місце події приїхала поліція, однак нічого не виявила.

"Прибувши на місце, поліція не виявила ні дрона, ні його пілота. Звіт було передано в Міністерство оборони і військову розвідку", - сказав мер.

Наразі незрозуміло, чи був безпілотник призначений для шпигунства або для створення паніки. Однак муніципалітет просить Міноборони зустрітися з поліцією найближчими днями та тижнями, щоб підтримати належні домовленості "щодо посилення пильності".

"Вкрай важливо... забезпечити необхідну пильність навколо авіабази, і ми очікуємо, що Міністерство оборони забезпечить необхідну безпеку", - додав мер міста Пер.

На запитання, чи може подібний інцидент повториться, він сказав, що геополітична ситуація зараз нестабільна, і вони не знають, що буде, тому "мають бути готові до всього".

Зі свого боку міністр оборони Бельгії Тео Франкен підтвердив фіксацію кількох дронів над базою, заявивши, що розслідування триває. У себе в соцмережах він написав, що країна потребує додаткових приладів CUAS для виявлення і ліквідації безпілотників.

"Наступного тижня Міністерство оборони зустрінеться з місцевою поліцією для аналізу та ескалації загрози, щоб ми могли знайти і заарештувати операторів дронів. Польоти дронів над військовими містечками суворо заборонені. Міністерство оборони має зробити все можливе, щоб збивати ці дрони", - резюмував він.

Зазначимо, що авіабаза "Кляйне-Брогель" є тим місцем, де зберігається ядерна зброя США, а незабаром розміститься база винищувачів F-35.

Також HLN пише, що минулої ночі дрони фіксувалися над військовою базою в Леопольсбурзі. Однак поліцейський округ Кемпеланд не має інформації про цей інцидент.