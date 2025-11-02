ua en ru
Помічені в Бельгії невідомі дрони шпигували за F-16 та боєприпасами, - міністр

Бельгія, Неділя 02 листопада 2025 21:55
UA EN RU
Помічені в Бельгії невідомі дрони шпигували за F-16 та боєприпасами, - міністр Фото: Тео Франкен, міністр оборони Бельгії (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен повідомив, що невідомі дрони, які помітили над військовою базою Кляйне-Брогель, шпигували за винищувачами та боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Вони (дрони, - ред.) прилітають, щоб шпигувати, щоб побачити, де знаходяться F-16, де знаходяться боєприпаси, та іншу стратегічно важливу інформацію", - заявив він.

Водночас Франкен прямо не звинувачував у цьому Росію, проте натякнув, що не бачить інших винуватців порушення повітряного простору Бельгії.

"Росіяни намагаються робити це в усіх європейських країнах. Чи це зараз росіяни? Я не можу цього стверджувати, але мотиви очевидні, і способи таких дій також дуже чіткі", - наголосив бельгійський міністр.

Він зазначив, що зараз "справді війна дронів", і додав, що міністерство оборони його країни має до цього підготуватися.

Невідомі дрони над Бельгією

Нагадаємо, в ніч на суботу, 1 листопада, у повітряному просторі Бельгії помітили невідомі дрони. Вони перебували над авіабазою Кляйне-Брогель у місті Пер, де зберігається американська ядерна зброя.

На місце інциденту прибула поліція, проте не виявила ні безпілотника, ні його пілота.

Зазначимо, кілька днів тому над однією з бельгійських військових баз також помічали невідомі дрони, причому двічі. Після їх виявлення поліція і військова розвідка ініціювали розслідування.

Тео Франкен охарактеризував інцидент як "очевидно сплановану операцію проти серця" армії Бельгії. Він припустив, що невідомі дрони шукали інформацію про критичну інфраструктуру на військовій території.

