Помічені в Бельгії невідомі дрони шпигували за F-16 та боєприпасами, - міністр
Міністр оборони Бельгії Тео Франкен повідомив, що невідомі дрони, які помітили над військовою базою Кляйне-Брогель, шпигували за винищувачами та боєприпасами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
"Вони (дрони, - ред.) прилітають, щоб шпигувати, щоб побачити, де знаходяться F-16, де знаходяться боєприпаси, та іншу стратегічно важливу інформацію", - заявив він.
Водночас Франкен прямо не звинувачував у цьому Росію, проте натякнув, що не бачить інших винуватців порушення повітряного простору Бельгії.
"Росіяни намагаються робити це в усіх європейських країнах. Чи це зараз росіяни? Я не можу цього стверджувати, але мотиви очевидні, і способи таких дій також дуже чіткі", - наголосив бельгійський міністр.
Він зазначив, що зараз "справді війна дронів", і додав, що міністерство оборони його країни має до цього підготуватися.
Невідомі дрони над Бельгією
Нагадаємо, в ніч на суботу, 1 листопада, у повітряному просторі Бельгії помітили невідомі дрони. Вони перебували над авіабазою Кляйне-Брогель у місті Пер, де зберігається американська ядерна зброя.
На місце інциденту прибула поліція, проте не виявила ні безпілотника, ні його пілота.
Зазначимо, кілька днів тому над однією з бельгійських військових баз також помічали невідомі дрони, причому двічі. Після їх виявлення поліція і військова розвідка ініціювали розслідування.
Тео Франкен охарактеризував інцидент як "очевидно сплановану операцію проти серця" армії Бельгії. Він припустив, що невідомі дрони шукали інформацію про критичну інфраструктуру на військовій території.