Аеропорт німецького Ганновера закривали через невідомий дрон

Аеропорт Ганновера, розташований у федеральній землі Нижня Саксонія, Німеччина, вчора пізно ввечері 5 листопада, тимчасово призупиняв роботу через появу невідомого безпілотника.

Через інцидент три літаки – два пасажирські та один вантажний – були перенаправлені до інших аеропортів. Інші рейси здійснили посадку та виліт із затримкою. Служба безпеки аеропорту розпочала внутрішнє розслідування.

Зазначається, що роботу летовища припиняли з 22:00 до 22:45 за місцевим часом після того, як пілот літака, що заходив на посадку, помітив безпілотник. За попередньою інформацією, літаючий апарат пролетів над промисловою зоною поблизу аеропорту та зник у невідомому напрямку.

Невідомі дрони у Європі

Польоти невідомих безпілотників в дедалі частіше створюють проблеми для роботи аеропортів у різних країнах Європи.

Лише за останні місяці через схожі інциденти тимчасово призупиняли роботу летовищ у Данії, Норвегії, Німеччині, Польщі, Румунії та інших країнах.

Так, раніше в Іспанії було вперше зафіксовано появу невідомого дрона, що призвело до тимчасового припинення роботи місцевого аеропорту на острові Майорка.

Окрім того, увечері 18 жовтня аеропорт німецького міста Мюнхен знову був тимчасово закритий після повідомлень про невідомі дрони.

Також у вересні 14 європейських аеропортів тимчасово призупинили роботу через вторгнення невідомих безпілотників. Це рекордний показник за один місяць.

