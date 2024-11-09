Що подивитися у Відні: 10 цікавих місць

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Палац Гофбург

Гофбург - резиденція імператорів Австрії, яка довгий час слугувала домівкою для найвпливовіших людей Австрійської історії, включаючи родовід Габсбургів, володарів Австро-Угорської імперії. Нині Гофбург слугує офіційною резиденцією президента Австрії.

Комплекс займає цілий квартал: десятки будівель, дев’ятнадцять дворів, два парки та незліченну кількість внутрішніх площ.

Архітектурний вигляд палацу незмінний з 1913 року. Зараз на його території також розміщуються музеї, галереї, національна бібліотека і концертні зали.

Фото: палац Гофбург (wikipedia.org)

Палац Шенбрунн

Шенбрунн - палацовий комплекс у Відні, одна з найвизначніших архітектурних споруд австрійського бароко. Він здебільшого був літньою резиденцією імператорської родини Габсбургів.

Для відвідування відкрито 40 кімнат і залів резиденції. Тут можна подивитися на імператорські спальні, приймальні покої та бальні зали. Палац оточує величезний ландшафтний парк.

Палац Шенбрунн (фото з мережі)

Замок Бельведер

Замок Бельведер - один із найкращих у світі палаців у стилі бароко та справжній шедевр архітектури та мистецтва.

Бельведер складається з двох палаців - Верхнього та Нижнього, оточених гарними садами. У них розміщується музейний комплекс середньовічного мистецтва, періоду бароко та колекції живопису різних епох.

Фото: Замок Бельведер (pixabay.com)

Віденська опера

Віденська державна опера - найбільший оперний театр в Австрії.

Будівля Віденської опери є пам'ятником архітектури. Вона виділяється складним зовнішнім декором і багатою обробкою внутрішніх приміщень.

На сцені Віденської опери ставляться класичні опери та балети, виконуються вокальні партії та симфонічні твори. Щорічно в стінах Віденської опери проходить всесвітньо відомий Віденський бал.

Фото: Віденська державна опера (wikipedia.org)

Віденська ратуша

Вінцем архітектурного ансамблю 19 століття, розташованого на бульварі Рінгштрассе, є неоготична ратуша Відня.

Висота центральної башти становить 92 метри, на її вершині знаходиться один із символів Відня - "Ратгаусман"). Він являє собою статую із бронзи заввишки 3,4 метра.

Перед ратушею облаштований парк, у якому постійно відбуваються різноманітні концерти. Перед Різдвом у парку перед ратушею проходить традиційний ярмарок Крісткіндльмаркт.

Віденська ратуша (фото з мережі)

Собор Святого Стефана

Справжній символ Відня - незвичайний готичний собор Святого Стефана. У 12 столітті він був скромною парафіяльною церквою. Сьогодні це головна церква католицького архієпископа у Відні.

Під час Другої світової війни собор сильно постраждав від пожежі, але за сім повоєнних років його повністю відновили.

На даху собору зображені герби Вени та Австрії, а у високих вежах знаходиться дзвіниця з десятками різнокаліберних дзвонів.

Собор Святого Стефана (фото з мережі)

Будівля австрійського парламенту

Будівля парламенту Австрії - це архітектурний комплекс з елементами неокласичного, візантійського та античного стилів, побудований у 19 ст.

З часів розпаду Австро-Угорської імперії у 1918 році, тут засідає Національна та Федеральна рада, а до цього тут розміщувалася Палата депутатів.

Фото: Будівля парламенту Австрії (wikipedia.org)

Будинок Гундертвассера

Віденський будинок мистецтв з його асиметричними формами, шаховими фасадами, мозаїчною плиткою, деревами, що ростуть прямо на даху, і плющем, що обвиває стіни, є ілюстрацією неабиякого стилю віденського художника і борця за екологію Фріденсрайха Гундертвассера.

Будівля чимось нагадує знамениті творіння Гауді.

Будинок Гундертвассера (фото з мережі)

Музей історії мистецтв

Музей історії мистецтв - найбільший серед художніх музеїв Австрії. Належить до числа найбільших музеїв світу, у зібраннях якого зберігаються прославлені шедеври західноєвропейського мистецтва.

Відрізняється музей як багатством своїх мистецьких колекцій, так і їх різноманітністю.

Фото: Музей історії мистецтв (wikipedia.org)

Сад Бурггартен

Бурггартен колись був приватним садом Габсбургів, сьогодні вхід сюди відкритий для всіх бажаючих. У кутку саду ви зможете знайти меморіал, присвячений видатному австрійському композитору Вольфгангу Амадею Моцарту.

У північній частині розташований чудовий скляний Пальмовий будинок. Ліву частину цього будинку займає Павільйон метеликів, де відвідувачі можуть побачити чудових тропічних метеликів, а також кажанів.

Сад Бурггартен (фото з мережі)