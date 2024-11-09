Что посмотреть в Вене: 10 интересных мест

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Дворец Хофбург

Хофбург - резиденция императоров Австрии, долгое время служившая домом для самых влиятельных людей Австрийской истории, включая родословную Габсбургов, властителей Австро-Венгерской империи. В настоящее время Хофбург служит официальной резиденцией президента Австрии.

Комплекс занимает целый квартал: десятки построек, девятнадцать дворов, два парка и бесчисленное количество внутренних площадей.

Архитектурный вид дворца не изменен с 1913 года. Сейчас на его территории также находятся музеи, галереи, национальная библиотека и концертные залы.

Фото: дворец Хофбург (wikipedia.org)

Дворец Шенбрунн

Шенбрунн - дворцовый комплекс в Вене, одно из самых выдающихся архитектурных сооружений австрийского барокко. Он был в основном летней резиденцией императорской семьи Габсбургов.

Для посещения открыто 40 комнат и залов резиденции. Здесь можно посмотреть императорские спальни, приемные покои и бальные залы. Дворец окружает огромный ландшафтный парк.

Дворец Шенбрунн (фото из сети)

Замок Бельведер

Замок Бельведер - один из лучших в мире дворцов в стиле барокко и настоящий шедевр архитектуры и искусства.

Бельведер состоит из двух дворцов - Верхнего и Нижнего, окруженных красивыми садами. В них находится музейный комплекс средневекового искусства, периода барокко и коллекции живописи разных эпох.

Фото: Замок Бельведер (pixabay.com)

Венская опера

Венская государственная опера - крупнейший оперный театр в Австрии.

Здание Венской оперы является памятником архитектуры. Она выделяется сложным внешним декором и обильной отделкой внутренних помещений.

На сцене Венской оперы ставятся классические оперы и балеты, исполняются вокальные партии и симфонические произведения. Ежегодно в стенах Венской оперы проходит всемирно известный Венский бал.

Фото: Венская государственная опера (wikipedia.org)

Венская ратуша

Венцом архитектурного ансамбля 19 века, расположенного на бульваре Рингштрассе, является неоготическая ратуша Вены.

Высота центральной башни составляет 92 метра, на ее вершине находится один из символов Вены - "Ратгаусман"). Он представляет собой статую из бронзы высотой 3,4 метра.

Перед ратушей обустроен парк, в котором постоянно проходят разнообразные концерты. Перед Рождеством в парке перед ратушей проходит традиционная ярмарка Кристкиндльмаркт.

Венская ратуша (фото из сети)

Собор Святого Стефана

Настоящий символ Вены - необычный готический собор Святого Стефана. В 12 веке он был скромной приходской церковью. Сегодня это главная церковь католического архиепископа в Вене.

Во время Второй мировой войны собор сильно пострадал от пожара, но через семь послевоенных лет его полностью восстановили.

На крыше собора изображены гербы Вены и Австрии, а в высоких башнях находится колокольня с десятками разнокалиберных колоколов.

Собор Святого Стефана (фото из сети)

Здание австрийского парламента

Здание парламента Австрии - это архитектурный комплекс с элементами неоклассического, византийского и античного стилей, построенный в 19 в.

Со времен распада Австро-Венгерской империи в 1918 году здесь заседает Национальный и Федеральный совет, а до этого здесь размещалась Палата депутатов.

Фото: Здание парламента Австрии (wikipedia.org)

Дом Гундертвассера

Венский дом искусств с его асимметричными формами, шахматными фасадами, мозаичной плиткой, растущими прямо на крыше деревьями и обвивающим стены плющом является иллюстрацией незаурядного стиля венского художника и борца за экологию Фриденсрайха Гундертвассера.

Здание чем-то напоминает знаменитые творения Гауди.

Дом Гундертвассера (фото из сети)

Музей истории искусств

Музей истории искусств - самый большой среди художественных музеев Австрии. Принадлежит к числу самых больших музеев мира, в собраниях которого хранятся прославленные шедевры западноевропейского искусства.

Отличается музей как богатством своих художественных коллекций, так и их разнообразием.

Фото: Музей истории искусств (wikipedia.org)

Сад Бурггартен

Бурггартен когда-то был частным садом Габсбургов, сегодня вход здесь открыт для всех желающих. В углу сада вы сможете найти мемориал, посвященный выдающемуся австрийскому композитору Вольфгангу Амадею Моцарту.

В северной части расположен великолепный стеклянный пальмовый дом. Левую часть этого дома занимает Павильон бабочек, где посетители могут увидеть великолепных тропических бабочек, а также летучих мышей.

Сад Бурггартен (фото из сети)