Що подивитися у Дубліні, якщо їдете туди вперше: 10 цікавих місць

Більшість визначних пам'яток Ірландії розташовані на території Дубліна. Це місто з унікальним поєднанням історії, культури та сучасного життя.
РБК-Україна зібрало найцікавіші місця столиці Ірландії, які неодмінно варто відвідати.
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Найзначніша пам’ятка столиці Ірландії - Дублінський замок. він розташований в історичному центрі міста, на південь від річки Ліффі.
Замок з моменту створення займає важливе і помітне місце в державі. Він є головним урядовим комплексом будівель в Дубліні.
Спочатку замок створювався як зміцнення Дубліна, упродовж свого існування використовувався з різноманітними цілями. У різний період служив резиденцією короля, маєтком намісників Британської імперії в Ірландії. У будівлях розміщувалися суди та парламент.
Зараз замок відкритий для вільного відвідування, іноді він використовується для організації офіційних прийомів.
Дублінський замок (фото з мережі)
Район Темпл-Бар - культовий міський район, відомий завдяки великій кількості барів та ресторанів. Тут ви відчуєте справжню ірландську атмосферу з живою музикою та традиційними танцями.
На території району знаходиться найстаріший ірландський паб "The Brazen Head", відкритий в 1198 році. У деяких закладах можна спробувати понад 600 сортів пива, привезеного з усього світу.
Район Темпл-Бар (фото з мережі)
Графтон-стріт є однією з двох головних торгових вулиць столиці Ірландії.
Це осередок туристичного життя міста, тут багато магазинів, барів, постійно виступають вуличні музиканти та актори. На вулиці розташовується безліч історичних будівель.
Графтон-стріт (фото з мережі)
Кафедральний собор Святого Патрика - англіканська базиліка, головний храм протестантської церкви Ірландії у Дубліні. Він є найбільшим собором Ірландії.
Він був заснований у 1191 році й тому є німим свідком понад вісім століть історії та культури Ірландії. Архітектурна краса собору простежується і всередині, і ззовні будівлі.
Саме тут лежать останки Джонатана Свіфта, автора "Подорожей Гулівера", який також був почесним архіпресвітером цього собору.
Собор Святого Патрика (фото з мережі)
Собор Христа - головний собор Дубліна, зведений на початку 11 століття.
Оригінальний фасад храму дійшов до наших днів, але інтер’єр зазнав істотних змін під час реставрації. Саме тому у внутрішньому декорі багато деталей вікторіанської епохи.
Собор Христа (фото з мережі)
Триніті-коледж - найстаріший та найпрестижніший навчальний заклад в Ірландії. Він входить до складу Дублінського університету. Часто його порівнюють з Оксфордом та Кембриджем.
Триніті-коледж розташований в центрі Дубліна. Він займає площу в 190 000 кв. м, на якій міститься безліч як старих, так і нових будівель, розташованих навколо великих дворів, і два ігрових поля.
Триніті-коледж володіє безцінним бібліотечним фондом, що складається з 4 млн томів. Заклад відкритий для відвідування туристами.
Фото: Триніті-коледж (wikipedia.org)
Музей пива Гіннесс, розташований у самому серці пивоварні Сент-Джеймс Гейт, є однією з найпопулярніших туристичних визначних пам’яток у всій Ірландії.
Музей розташовується в колишньому бродильному цеху, який був зупинений в 1988 році. Щоб будівля не простоювала даремно, було вирішено відкрити експозицію, присвячену історії місцевого пива.
Музей пива Гіннесс (фото з мережі)
Монумент у формі голки є одним із найпростіших і найпомітніших пам’яток столиці Ірландії. Він височить над землею приблизно на 120 метрів.
Діаметр цієї конструкції, виготовленої повністю з нержавіючого металу, становить близько 3 метрів біля основи та всього 15 сантиметрів біля вершини.
У сонячні дні Дублінська голка буквально блищить на сонці, при цьому вночі її шпиль підсвічується зсередини, що робить цей шпиль схожим на міський маяк.
Дублінська голка (фото з мережі)
Національний музей Ірландії - найбільший музей країни з колекцією, що охоплює понад 4 млн експонатів.
Тут представлено низку виставок, які досліджують ірландську історію, мистецтво та культуру. У музеї також є бібліотека та дослідницький центр.
Національний музей Ірландії (wikipedia.org)
Міст Семюеля Беккета - вантовий міст, який з’єднує північний і південний береги річки Ліффі у Дубліні. Названий на честь ірландського письменника Семюеля Беккета.
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Цікаво, що деталі моста були зібрані в Голландії та перевезені до Ірландії.
Споруда швидко стала популярною пам’яткою завдяки витонченості та схожості зовнішнього вигляду з формою арфи. Мостом відкрито пішохідний та автомобільний рух, також ведуться роботи над побудовою трамвайних шляхів.
Фото: міст Семюеля Беккета (wikipedia.org)
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