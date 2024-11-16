Що подивитися у Дубліні, якщо їдете туди вперше: 10 цікавих місць

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Дублінський замок

Найзначніша пам’ятка столиці Ірландії - Дублінський замок. він розташований в історичному центрі міста, на південь від річки Ліффі.

Замок з моменту створення займає важливе і помітне місце в державі. Він є головним урядовим комплексом будівель в Дубліні.

Спочатку замок створювався як зміцнення Дубліна, упродовж свого існування використовувався з різноманітними цілями. У різний період служив резиденцією короля, маєтком намісників Британської імперії в Ірландії. У будівлях розміщувалися суди та парламент.

Зараз замок відкритий для вільного відвідування, іноді він використовується для організації офіційних прийомів.

Дублінський замок (фото з мережі)

Район Темпл-Бар

Район Темпл-Бар - культовий міський район, відомий завдяки великій кількості барів та ресторанів. Тут ви відчуєте справжню ірландську атмосферу з живою музикою та традиційними танцями.

На території району знаходиться найстаріший ірландський паб "The Brazen Head", відкритий в 1198 році. У деяких закладах можна спробувати понад 600 сортів пива, привезеного з усього світу.

Район Темпл-Бар (фото з мережі)

Графтон-стріт

Графтон-стріт є однією з двох головних торгових вулиць столиці Ірландії.

Це осередок туристичного життя міста, тут багато магазинів, барів, постійно виступають вуличні музиканти та актори. На вулиці розташовується безліч історичних будівель.

Графтон-стріт (фото з мережі)

Собор Святого Патрика

Кафедральний собор Святого Патрика - англіканська базиліка, головний храм протестантської церкви Ірландії у Дубліні. Він є найбільшим собором Ірландії.

Він був заснований у 1191 році й тому є німим свідком понад вісім століть історії та культури Ірландії. Архітектурна краса собору простежується і всередині, і ззовні будівлі.

Саме тут лежать останки Джонатана Свіфта, автора "Подорожей Гулівера", який також був почесним архіпресвітером цього собору.

Собор Святого Патрика (фото з мережі)

Собор Христа

Собор Христа - головний собор Дубліна, зведений на початку 11 століття.

Оригінальний фасад храму дійшов до наших днів, але інтер’єр зазнав істотних змін під час реставрації. Саме тому у внутрішньому декорі багато деталей вікторіанської епохи.

Собор Христа (фото з мережі)

Триніті-коледж

Триніті-коледж - найстаріший та найпрестижніший навчальний заклад в Ірландії. Він входить до складу Дублінського університету. Часто його порівнюють з Оксфордом та Кембриджем.

Триніті-коледж розташований в центрі Дубліна. Він займає площу в 190 000 кв. м, на якій міститься безліч як старих, так і нових будівель, розташованих навколо великих дворів, і два ігрових поля.

Триніті-коледж володіє безцінним бібліотечним фондом, що складається з 4 млн томів. Заклад відкритий для відвідування туристами.

Фото: Триніті-коледж (wikipedia.org)

Музей пива Гіннесс

Музей пива Гіннесс, розташований у самому серці пивоварні Сент-Джеймс Гейт, є однією з найпопулярніших туристичних визначних пам’яток у всій Ірландії.

Музей розташовується в колишньому бродильному цеху, який був зупинений в 1988 році. Щоб будівля не простоювала даремно, було вирішено відкрити експозицію, присвячену історії місцевого пива.

Музей пива Гіннесс (фото з мережі)

Дублінська голка

Монумент у формі голки є одним із найпростіших і найпомітніших пам’яток столиці Ірландії. Він височить над землею приблизно на 120 метрів.

Діаметр цієї конструкції, виготовленої повністю з нержавіючого металу, становить близько 3 метрів біля основи та всього 15 сантиметрів біля вершини.

У сонячні дні Дублінська голка буквально блищить на сонці, при цьому вночі її шпиль підсвічується зсередини, що робить цей шпиль схожим на міський маяк.

Дублінська голка (фото з мережі)

Національний музей Ірландії

Національний музей Ірландії - найбільший музей країни з колекцією, що охоплює понад 4 млн експонатів.

Тут представлено низку виставок, які досліджують ірландську історію, мистецтво та культуру. У музеї також є бібліотека та дослідницький центр.

Національний музей Ірландії (wikipedia.org)

Міст Семюеля Беккета

Міст Семюеля Беккета - вантовий міст, який з’єднує північний і південний береги річки Ліффі у Дубліні. Названий на честь ірландського письменника Семюеля Беккета.

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Цікаво, що деталі моста були зібрані в Голландії та перевезені до Ірландії.

Споруда швидко стала популярною пам’яткою завдяки витонченості та схожості зовнішнього вигляду з формою арфи. Мостом відкрито пішохідний та автомобільний рух, також ведуться роботи над побудовою трамвайних шляхів.

Фото: міст Семюеля Беккета (wikipedia.org)