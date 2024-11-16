Что посмотреть в Дублине, если едете туда впервые: 10 интересных мест

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Дублинский замок

Самая значительная достопримечательность столицы Ирландии – Дублинский замок. он расположен в историческом центре города, к югу от реки Лиффи.

Замок с момента сотворения занимает принципиальное и приметное место в государстве. Он является основным правительственным комплексом зданий в Дублине.

Первоначально замок создавался как укрепление Дублина, в течение своего существования использовался с разнообразными целями. В разный период служил резиденцией короля, имением наместников Британской империи в Ирландии. В зданиях размещались суды и парламент.

Сейчас замок открыт для свободного посещения, иногда он используется для организации официальных приемов.

Дублинский замок (фото из сети)

Район Темпл-Бар

Район Темпл-Бар - культовый городской район, известный благодаря большому количеству баров и ресторанов. Здесь вы ощутите настоящую ирландскую атмосферу с живой музыкой и традиционными танцами.

На территории района находится старейший ирландский паб "The Brazen Head", открытый в 1198 году. В некоторых заведениях можно попробовать более 600 видов пива, привезенного со всего мира.

Район Темпл-Бар (фото из сети)

Графтон-стрит

Графтон-стрит - одна из двух главных торговых улиц столицы Ирландии.

Это центр туристической жизни города, здесь много магазинов, баров, постоянно выступают уличные музыканты и актеры. На улице располагается множество исторических построек.

Графтон-стрит (фото из сети)

Собор Святого Патрика

Кафедральный собор Святого Патрика - англиканская базилика, главный храм протестантской церкви Ирландии в Дублине. Он является самым большим собором Ирландии.

Он был основан в 1191 году и потому является немым свидетелем более восьми веков истории и культуры Ирландии. Архитектурная красота собора прослеживается и внутри, и снаружи здания.

Именно здесь лежат останки Джонатана Свифта, автора "Путешествий Гулливера", который также был почетным архипресвитером этого собора.

Собор Святого Патрика (фото из сети)

Собор Христа

Собор Христа - главный собор Дублина, возведенный в начале 11 века.

Оригинальный фасад храма дошел до наших дней, но интерьер претерпел существенные изменения во время реставрации. Вот поэтому во внутреннем декоре много деталей викторианской эры.

Собор Христа (фото из сети)

Тринити-колледж

Тринити-колледж - самое старое и престижное учебное заведение в Ирландии. Он входит в состав Дублинского университета. Часто его сравнивают с Оксфордом и Кембриджем.

Тринити-колледж расположен в центре Дублина. Он занимает площадь в 190 000 кв. м, на которой находится множество как старых, так и новых зданий, расположенных вокруг больших дворов, и два игровых поля.

Тринити-колледж владеет бесценным библиотечным фондом, состоящий из 4 млн томов. Заведение открыто для посещения туристами.

Фото: Тринити-колледж (wikipedia.org)

Музей пива Гиннесс

Музей пива Гиннесс, расположенный в самом сердце пивоварни Сент-Джеймс Гейт, является одной из самых популярных туристических достопримечательностей по всей Ирландии.

Музей располагается в бывшем бродильном цехе, который был остановлен в 1988 году. Чтобы здание не простаивало впустую, было решено открыть экспозицию, посвященную истории местного пива.

Музей пива Гиннесс (фото из сети)

Дублинская игла

Монумент в форме иглы является одним из самых простых и заметных достопримечательностей столицы Ирландии. Он возвышается над землей примерно на 120 метров.

Диаметр этой конструкции, изготовленной полностью из нержавеющего металла, составляет около 3 метров у основания и всего 15 сантиметров у вершины.

В солнечные дни Дублинская игла буквально блестит на солнце, при этом ночью ее шпиль подсвечивается изнутри, что делает этот шпиль похожим на городской маяк.

Дублинская игла (фото из сети)

Национальный музей Ирландии

Национальный музей Ирландии - самый большой музей страны с коллекцией, охватывающей более 4 млн экспонатов.

Здесь представлен ряд выставок, исследующих ирландскую историю, искусство и культуру. В музее также есть библиотека и исследовательский центр.

Национальный музей Ирландии (wikipedia.org)

Мост Сэмюэля Беккета

Мост Сэмюэля Беккета - вантовый мост, соединяющий северный и южный берега реки Лиффи в Дублине. Назван в честь ирландского писателя Сэмюэля Беккета.

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Любопытно, что детали моста были собраны в Голландии и перевезены в Ирландию.

Сооружение быстро стало популярной достопримечательностью благодаря изяществу и сходству внешнего вида с формой арфы. Мостом открыто пешеходное и автомобильное движение, также ведутся работы по построению трамвайных путей.

Фото: мост Сэмюэля Беккета (wikipedia.org)