Санкції проти букмекерських контор та рекордні втрати РФ під Бахмутом: новини за вихідні
В Україні запроваджено санкції проти низки російських букмекерських компаній та лотерей терміном на 50 років. А російські військові намагаються прорвати оборону українських захисників у Бахмуті.
Більш детально про те, що сталося 11 та 12 березня, - у матеріалі РБК-Україна.
Війна Росії проти України: останні новини
- За дві доби українські захисники ліквідували понад 2000 російських війькових. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 159090 військових.
- За словами секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова, оборона Бахмута буде корисною для України та армії вже найближчим часом, оскільки там знищується величезна кількість окупантів.
- Партизани продовжують чинити спротив росіянам на тимчасово окупованих територіях. Зокрема в Херсонській області, між населеними пунктами Абрикосівка та Раденськ, учасники партизанського руху "Атеш" підірвали залізничну колію.
- З початку повномасштабного вторгнення російськими ракетними ударами зруйновано понад 60 тисяч об’єктів загальної інфраструктури.
- Охоронець одного з готелів міста Франкфурт кавказець за походженням, сильно побив українського військовослужбовця, який проходив реабілітацію у Німеччині.
- Держава-агресор Росія зосередила свою найбільш професійну армію на Лимано-Куп'янському напрямку. Окрім того, напрямок є лідером за артилерійськими обстрілами.
- При цьому російські військові намагаються прорвати оборону українських захисників у Бахмуті. Лише за добу загарбники втратили понад 200 своїх вояків загиблими.
- Українським військовим, якого розстріляли після слів "Слава Україні!", був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський. Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв йому звання "Героя України".
Україна ввела санкції проти низки російських букмекерських контор
В Україні запроваджено санкції проти низки російських букмекерських компаній та лотерей терміном на 50 років. До списку потрапили 287 юридичних та 120 фізичних осіб.
Зеленський пояснив, що указ проти низки російських букмекерських контор це новий санкційний крок проти фізичних та юридичних осіб, повʼязаних із Росією.
До списку санкцій РНБО потрапили кілька структур букмекерського бренду міжнародної холдингової компанії "Parimatch". Серед них українське ТОВ "Паріматч" та російська "дочка".
У неділю, 12 березня, Parimatch повідомила про призупинення діяльності в Україні.
Протести у Молдові
Голова молдовського парламенту Ігор Гросу заявив, що проросійська партія "Шор" організовує спробу дестабілізації ситуації в Молдові.
Російські спецслужби планують дестабілізувати ситуація у Молдові. РФ причетна до організації масових протестів у Кишиневі проти влади, зокрема і сьогоднішнього мітингу, організованого партією "Шор".
Невідомі заявили про мінування аеропорту у столиці Молдови у неділю, 12 березня. Поліція провела евакуацію.
Президент Чехії відвідає Україну у квітні
Про це він домовився сьогодні під час телефонних переговорів із президентом Володимиром Зеленським. Зеленський запросив переговори з Павелом і був зацікавлений у тому, щоб вони відбулися якомога швидше після інавгурації. Він хотів привітати Павлова зі вступом на посаду.
Польща хоче оприлюднити документи про російську корупцію в Європарламенті
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що міністр внутрішніх справ Польщі покаже документи, пов'язані зі справою.
"Сьогодні ми вже знаємо, що в корупції депутатів Європарламенту були та російські сліди. Наш міністр внутрішніх справ незабаром покаже документи, що стосуються впливу російських служб, які корумпували депутатів Європарламенту", - сказав Моравецький
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