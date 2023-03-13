Санкции против букмекерских контор и рекордные потери РФ под Бахмутом: новости за выходные
В Украине введены санкции против ряда российских букмекерских компаний и лотерей сроком на 50 лет. А российские военные пытаются прорвать оборону украинских защитников в Бахмуте.
Более подробно о том, что произошло 11 и 12 марта, - в материале РБК-Украина .
Война России против Украины: последние новости
- За двое суток украинские защитники ликвидировали более 2000 российских военных. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 159 090 военных.
- По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оборона Бахмута будет полезна Украине и армии уже в ближайшее время, поскольку там уничтожается огромное количество оккупантов.
- Партизаны продолжают сопротивляться россиянам на временно оккупированных территориях. В частности, в Херсонской области, между населенными пунктами Абрикосовка и Раденск, участники партизанского движения "Атеш" взорвали железнодорожный путь.
- С начала полномасштабного вторжения российскими ракетными ударами разрушены более 60 тысяч объектов общей инфраструктуры.
- Охранник одного из отелей города Франкфурт кавказец по происхождению сильно избил украинского военнослужащего, который проходил реабилитацию в Германии.
- Государство-агрессор Россия сосредоточила свою наиболее профессиональную армию на Лимано-Купянском направлении. Кроме того, направление является лидером по артиллерийским обстрелам.
- При этом российские военные пытаются прорвать оборону украинских защитников в Бахмуте. Только за сутки захватчики потеряли более 200 своих воинов погибшими.
- Украинским военным, расстрелянным после слов "Слава Украине!", был снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский. Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил ему звание "Героя Украины".
Украина ввела санкции против ряда российских букмекерских контор
В Украине введены санкции против ряда российских букмекерских компаний и лотерей сроком на 50 лет. В список попали 287 юридических и 120 физических лиц.
Зеленский пояснил, что указ против ряда российских букмекерских контор - это новый санкционный шаг против физических и юридических лиц, связанных с Россией.
В список санкций СНБО попали несколько структур букмекерского бренда международной холдинговой компании "Parimatch". В их числе украинское ООО "Париматч" и российская "дочка".
В воскресенье, 12 марта, Parimatch сообщила о приостановлении деятельности в Украине.
Протесты в Молдове
Глава молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что пророссийская партия "Шор" организует попытку дестабилизации ситуации в Молдове.
Российские спецслужбы планируют дестабилизировать обстановку в Молдове. РФ причастна к организации массовых протестов в Кишиневе против власти, в том числе и сегодняшнего митинга, организованного партией "Шор".
Неизвестные заявили о минировании аэропорта в столице Молдовы в воскресенье, 12 марта. Полиция произвела эвакуацию.
Президент Чехии посетит Украину в апреле
Об этом он договорился сегодня в ходе телефонных переговоров с президентом Владимиром Зеленским. Зеленский пригласил переговоры с Павелом и был заинтересован в том, чтобы они прошли как можно скорее после инаугурации. Он хотел поздравить Павлова со вступлением в должность.
Польша хочет обнародовать документы о российской коррупции в Европарламенте
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Министр внутренних дел Польши покажет документы, связанные с делом.
"Сегодня мы уже знаем, что в коррупции депутатов Европарламента были и российские следы. Наш министр внутренних дел вскоре покажет документы, касающиеся влияния российских служб, коррумпировавших депутатов Европарламента", - сказал Моравецкий.
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