Санітарна загроза: біля багатоповерхівок Києва можуть з'явитися біотуалети

В окремих районах Києва фіксують аварійні ситуації на каналізаційних мережах багатоквартирних будинків, тож комунальним службам рекомендують забезпечити людей тимчасовими біотуалетами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київського міського центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) МОЗ України у Facebook.
Згідно з інформацією ЦКПХ, внаслідок численних атак РФ на об'єкти критичної інфраструктури міста Києва в окремих районах столиці зафіксовано аварійні ситуації на каналізаційних мережах багатоквартирних житлових будинків.
Українцям пояснили, що такі пошкодження:
Повідомляється, що з офіційним листом до відповідних комунальних служб Києва - з огляду на вищезазначене - звернувся головний державний санітарний лікар міста Сергій Чумак (генеральний директор ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України").
Зазначається, що у зверненні надано рекомендації щодо:
У ЦКПХ розповіли, що комунальним службам Києва рекомендовано:
Уточнюється, що виконання зазначених рекомендацій:
Раніше у прес-службі ПрАТ "АК "Київводоканал" нагадали, що у ЗМІ та соцмережах шириться останнім днями інформація про буцімто:
З огляду на ситуацію, що склалась, українцям пояснили, що відбувається насправді:
Водночас громадянам пояснили, що "труби, які йдуть безпосередньо від будинку до першого каналізаційного колодязя, належать до внутрішньобудинкових систем".
Отже, їхній стан і обслуговування - відповідальність балансоутримувачів будинків (не "Київводоканалу").
Після масованих нічних атак РФ на критичну інфраструктуру Києва, найскладніша ситуація з комунальними послугами зберігається нині на Троєщині, де велика кількість людей залишилась без світла, тепла та води.
З огляду на це голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов припустив: якщо опалення відновити не вдасться, а сильні морози триватимуть, район може зіткнутися з новою загрозою - замерзанням труб:
При цьому посадовець заявив, що до такого сценарію в районі готувалися заздалегідь.
"Якщо не буде води - будемо копати. Ритимемо ями й робитимемо тимчасові туалети, як у селі", - поділився Бахматов.
Згідно з інформацією "Київводоканалу" (станом на 29 січня), каналізаційні мережі як у мікрорайоні Троєщина, так і по Києву в цілому:
"Наразі випадків повного або часткового замерзання каналізаційних труб не зафіксовано", - повідомили у прес-службі компанії.
У "Київводоканалі" наголосили також, що ідея облаштування тимчасових вуличних туалетів чи вигрібних ям:
Нагадаємо, станом на ранок 30 січня без теплопостачання у Києві залишались 378 багатоповерхівок. Більшість із них - на Троєщині, частина - у кількох інших районах столиці
У прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА) раніше зауважили, що ці будинки "підключають повторно після ворожих атак 9 та 20 січня".
При цьому голова Деснянської РДА Максим Бахматов розповів про реальний стан із ТЕЦ-6 і пояснив, чому відновити опалення на Троєщині до кінця сезону може не вдатися й мешканцям району варто готуватися до "складних гігієнічних умов".
Тим часом синоптики попередили українців про суттєве похолодання з надзвичайними морозами - місцями температура повітря може впасти до -30 градусів за Цельсієм.
Крім того, спеціалісти пояснили, коли чекати пік морозів та їхнє ймовірне послаблення.
Читайте також, що відомо про ситуацію на Троєщині - як люди виживають без опалення та світла.