Санітарна загроза: біля багатоповерхівок Києва можуть з'явитися біотуалети

Про які аварійні ситуації у Києві йдеться

Згідно з інформацією ЦКПХ, внаслідок численних атак РФ на об'єкти критичної інфраструктури міста Києва в окремих районах столиці зафіксовано аварійні ситуації на каналізаційних мережах багатоквартирних житлових будинків.

Українцям пояснили, що такі пошкодження:

призводять до порушення нормального функціонування систем водовідведення;

створюють потенційну загрозу для санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.

Хто і з чим звернувся до комунальних служб

Повідомляється, що з офіційним листом до відповідних комунальних служб Києва - з огляду на вищезазначене - звернувся головний державний санітарний лікар міста Сергій Чумак (генеральний директор ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України").

Зазначається, що у зверненні надано рекомендації щодо:

вжиття невідкладних заходів, спрямованих на забезпечення біологічної безпеки;

недопущення забруднення житлових приміщень;

запобігання виникненню та поширенню інфекційних захворювань серед мешканців міста.

Що саме рекомендують зробити комунальникам

У ЦКПХ розповіли, що комунальним службам Києва рекомендовано:

забезпечити оперативну ліквідацію аварій на каналізаційних мережах;

забезпечити мешканців тимчасовими санітарно-технічними засобами, зокрема біотуалетами - на період проведення відновлювальних робіт;

- на період проведення відновлювальних робіт; сприяти інформуванню населення про правила особистої гігієни та безпечної поведінки в умовах порушення роботи систем водовідведення.

Уточнюється, що виконання зазначених рекомендацій:

є важливим елементом комплексного реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру;

спрямоване на збереження здоров'я мешканців столиці в умовах воєнного стану.

Публікація Київського міського ЦКПХ (скриншот: facebook.com/kyiv.cdc)

Чи можуть замерзнути каналізаційні мережі Києва

Раніше у прес-службі ПрАТ "АК "Київводоканал" нагадали, що у ЗМІ та соцмережах шириться останнім днями інформація про буцімто:

можливе замерзання каналізаційних мереж на Троєщині:

необхідність облаштування вигрібних ям.

З огляду на ситуацію, що склалась, українцям пояснили, що відбувається насправді:

дворові каналізаційні мережі (які обслуговує "Київводоканал"), прокладені глибше рівня промерзання ґрунту ;

; стічні води мають плюсову температуру і постійно рухаються - тому замерзнути такі мережі не можуть.

Водночас громадянам пояснили, що "труби, які йдуть безпосередньо від будинку до першого каналізаційного колодязя, належать до внутрішньобудинкових систем".

Отже, їхній стан і обслуговування - відповідальність балансоутримувачів будинків (не "Київводоканалу").

Що відомо про ідею вигрібних ям у дворах міста

Після масованих нічних атак РФ на критичну інфраструктуру Києва, найскладніша ситуація з комунальними послугами зберігається нині на Троєщині, де велика кількість людей залишилась без світла, тепла та води.

З огляду на це голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов припустив: якщо опалення відновити не вдасться, а сильні морози триватимуть, район може зіткнутися з новою загрозою - замерзанням труб:

водопостачання;

каналізації.

При цьому посадовець заявив, що до такого сценарію в районі готувалися заздалегідь.

"Якщо не буде води - будемо копати. Ритимемо ями й робитимемо тимчасові туалети, як у селі", - поділився Бахматов.

Чи потрібні зараз вуличні туалети й вигрібні ями

Згідно з інформацією "Київводоканалу" (станом на 29 січня), каналізаційні мережі як у мікрорайоні Троєщина, так і по Києву в цілому:

працюють стабільно, у штатному режимі;

забезпечують безперервне водовідведення (зокрема й під час відключень електроенергії).

"Наразі випадків повного або часткового замерзання каналізаційних труб не зафіксовано", - повідомили у прес-службі компанії.

У "Київводоканалі" наголосили також, що ідея облаштування тимчасових вуличних туалетів чи вигрібних ям:

не є доцільною;

не має під собою реальних підстав.

Публікація "Київводоканалу" (скриншот: facebook.com/vodokanal)