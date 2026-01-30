Санитарная угроза: возле многоэтажек Киева могут появиться биотуалеты

О каких аварийных ситуациях в Киеве идет речь

Согласно информации ЦКПБ, в результате многочисленных атак РФ на объекты критической инфраструктуры города Киева в отдельных районах столицы зафиксированы аварийные ситуации на канализационных сетях многоквартирных жилых домов.

Украинцам объяснили, что такие повреждения:

приводят к нарушению нормального функционирования систем водоотведения;

создают потенциальную угрозу для санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Кто и с чем обратился к коммунальным службам

Сообщается, что с официальным письмом к соответствующим коммунальным службам Киева - учитывая вышесказанное - обратился главный государственный санитарный врач города Сергей Чумак (генеральный директор ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины").

Отмечается, что в обращении даны рекомендации насчет:

принятия неотложных мер, направленных на обеспечение биологической безопасности;

недопущения загрязнения жилых помещений;

предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди жителей города.

Что именно рекомендуют сделать коммунальщикам

В ЦКПБ рассказали, что коммунальным службам Киева рекомендовано:

обеспечить оперативную ликвидацию аварий на канализационных сетях;

обеспечить жителей временными санитарно-техническими средствами, в частности биотуалетами - на период проведения восстановительных работ;

- на период проведения восстановительных работ; способствовать информированию населения о правилах личной гигиены и безопасного поведения в условиях нарушения работы систем водоотведения.

Уточняется, что выполнение указанных рекомендаций:

является важным элементом комплексного реагирования на чрезвычайные ситуации техногенного характера;

направлено на сохранение здоровья жителей столицы в условиях военного положения.

Публикация Киевского городского ЦКПБ (скриншот: facebook.com/kyiv.cdc)

Могут ли замерзнуть канализационные сети Киева

Ранее в пресс-службе ЧАО "АК "Киевводоканал" напомнили, что в СМИ и соцсетях распространяется в последние дни информация о якобы:

возможном замерзании канализационных сетей на Троещине:

необходимости обустройства выгребных ям.

Учитывая сложившуюся ситуацию, украинцам объяснили, что происходит на самом деле:

дворовые канализационные сети (которые обслуживает "Киевводоканал"), проложены глубже уровня промерзания почвы ;

; сточные воды имеют плюсовую температуру и постоянно движутся - поэтому замерзнуть такие сети не могут.

В то же время гражданам объяснили, что "трубы, которые идут непосредственно от дома до первого канализационного колодца, относятся к внутридомовым системам".

Следовательно, их состояние и обслуживание - ответственность балансодержателей домов (не "Киевводоканала").

Что известно об идее выгребных ям во дворах города

После массированных ночных атак РФ на критическую инфраструктуру Киева, самая сложная ситуация с коммунальными услугами сохраняется сейчас на Троещине, где большое количество людей осталось без света, тепла и воды.

Учитывая это, глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов предположил: если отопление восстановить не удастся, а сильные морозы будут продолжаться, район может столкнуться с новой угрозой - замерзанием труб:

водоснабжения;

канализации.

При этом чиновник заявил, что к такому сценарию в районе готовились заранее.

"Если не будет воды - будем копать. Будем рыть ямы и делать временные туалеты, как в селе", - поделился Бахматов.

Нужны ли сейчас уличные туалеты и выгребные ямы

Согласно информации "Киевводоканала" (по состоянию на 29 января), канализационные сети как в микрорайоне Троещина, так и по Киеву в целом:

работают стабильно, в штатном режиме;

обеспечивают непрерывный водоотвод (в том числе и во время отключений электроэнергии).

"Сейчас случаев полного или частичного замерзания канализационных труб не зафиксировано", - сообщили в пресс-службе компании.

В "Киевводоканале" отметили также, что идея обустройства временных уличных туалетов или выгребных ям:

не является целесообразной;

не имеет под собой реальных оснований.

Публикация "Киевводоканала" (скриншот: facebook.com/vodokanal)