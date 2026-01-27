Якщо замерзне каналізація: на Троєщині у Києві готуються рити вуличні туалети

На Троєщині у Києві зараз найскладніша ситуація із забезпеченням комунальними послугами. Місцева влада готується до критичного сценарію - у разі відсутності води ритимуть тимчасові туалети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови Деснянської РДА Максима Бахматова для LB.ua .

Міський голова Києва Віталій Кличко зазначає, що на Троєщині тривають роботи з відновлення тепла та створення умов для обігріву і ночівлі мешканців.

Водночас у разі, якщо опалення не вдасться відновити, а морози триватимуть, район може зіткнутися з новою загрозою - замерзанням труб водопостачання та каналізації.

До кризової ситуації готувалися заздалегідь

Максим Бахматов заявляє, що до такого сценарію в районі готувалися заздалегідь.

"Якщо не буде води - будемо копати. Ритимемо ями і робитимемо тимчасові туалети, як у селі", - сказав він.

За його словами, проблему з резервним живленням для піднасосних груп водогону та Бортницької станції аерації обговорюють ще з літа. Рішення про закупівлю додаткових джерел енергії Київрада ухвалила у жовтні, однак постачання обладнання досі не відбулося.

Бахматов зазначив, що вже працює над організацією таких робіт спільно з "Зеленбудом" та районним шляхово-експлуатаційним управлінням, які мають необхідну техніку та персонал.