Якщо замерзне каналізація: на Троєщині у Києві готуються рити вуличні туалети
На Троєщині у Києві зараз найскладніша ситуація із забезпеченням комунальними послугами. Місцева влада готується до критичного сценарію - у разі відсутності води ритимуть тимчасові туалети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови Деснянської РДА Максима Бахматова для LB.ua.
Міський голова Києва Віталій Кличко зазначає, що на Троєщині тривають роботи з відновлення тепла та створення умов для обігріву і ночівлі мешканців.
Водночас у разі, якщо опалення не вдасться відновити, а морози триватимуть, район може зіткнутися з новою загрозою - замерзанням труб водопостачання та каналізації.
До кризової ситуації готувалися заздалегідь
Максим Бахматов заявляє, що до такого сценарію в районі готувалися заздалегідь.
"Якщо не буде води - будемо копати. Ритимемо ями і робитимемо тимчасові туалети, як у селі", - сказав він.
За його словами, проблему з резервним живленням для піднасосних груп водогону та Бортницької станції аерації обговорюють ще з літа. Рішення про закупівлю додаткових джерел енергії Київрада ухвалила у жовтні, однак постачання обладнання досі не відбулося.
Бахматов зазначив, що вже працює над організацією таких робіт спільно з "Зеленбудом" та районним шляхово-експлуатаційним управлінням, які мають необхідну техніку та персонал.
Ситуація на Троєщині
Нагадаємо, на Троєщині у Києві зберігається найскладніша ситуація з комунальними послугами після масованої нічної атаки РФ на критичну інфраструктуру. Без світла, тепла та води 24 січня залишалися близько 600 житлових будинків.
За даними ДТЕК, ситуація у цьому районі наразі найскладніша через регулярні обстріли.
У Деснянському районі розгортають додаткові пункти обігріву. Йдеться про опорні пункти, де люди зможуть перебувати не лише вдень, а й уночі. Окрім цього, ДСНС розгортає додаткові намети-пункти обігріву у дворах житлових будинків.
На Троєщині також розгорнули два наметові містечка через відсутність стабільного теплопостачання та світла. Рішення ухвалили після аналізу ситуації у столиці.
У кожному містечку встановлено по шість наметів, кожен із яких може тимчасово прийняти до 40 осіб. Там можна зігрітися, підзарядити техніку та відпочити. Містечка працюватимуть до відновлення теплопостачання.
На місцях російських ударів працюють підрозділи ДСНС, Нацполіції та міські служби. До аварійно-відновлювальних робіт залучено близько 150 рятувальників-верхолазів із різних регіонів України. Загалом у Києві задіяно близько 600 рятувальників, які працюють у небезпечних умовах.
У разі відсутності тепла, світла чи води мешканців просять телефонувати за номером 112. Оператори нададуть інформацію про найближчі пункти незламності, обігріву або укриття. За відсутності мобільного зв’язку звернутися можна через Wi-Fi та застосунок 112 Ukraine.