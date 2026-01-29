ua en ru
Чт, 29 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Морози до -30: Україну накриє найхолодніша хвиля зими

Четвер 29 січня 2026 13:35
UA EN RU
Морози до -30: Україну накриє найхолодніша хвиля зими Фото: Українців попередили про сильні морози на початку лютого (Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні наприкінці січня - на початку лютого очікується різке похолодання. Температура повітря в окремих регіонах може опускатися до -30 градусів, оголошено високий рівень небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та регіональні центри з гідрометеорології.

Коли і де вдарять морози

За прогнозом синоптиків, 1-3 лютого в Україні очікується різке зниження температури. Уночі, окрім Закарпаття та півдня країни, стовпчики термометрів опустяться до мінус 20-27 градусів.

У Київській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Сумській, Полтавській та Харківській областях, а також у Києві, вночі прогнозують мінус 20-25 градусів. Вдень температура становитиме мінус 15-22 градуси.

Місцями морози можуть сягати мінус 30 градусів, що відповідає III рівню небезпеки (червоний).

Ситуація в регіонах

У Харківській області різке похолодання розпочнеться з 31 січня. Уже в ніч на 2 лютого очікується 20-25 градусів морозу, холодна погода утримається щонайменше до 6 лютого.

У Житомирській області з 30 січня температура поступово знижуватиметься, а 1-3 лютого вночі можливі 20-28 градусів морозу. На дорогах прогнозують ожеледицю.

У Чернігівській області найхолоднішими стануть 2-3 лютого - вночі температура може опускатися до 23-28 градусів морозу.

У Сумській області в ніч на 2-3 лютого очікується до 29 градусів морозу, вдень - до мінус 23. Морозна погода збережеться до 6 лютого.

В Івано-Франківській області з 1 по 3 лютого нічна температура знизиться до 20-25 градусів морозу, вдень - до мінус 10-15. Послаблення морозів прогнозують із 4-5 лютого.

Туман у Києві та області

Крім морозів, 29 січня до кінця дня у Києві та Київській області утримається туман із видимістю 200-500 метрів. Оголошено жовтий рівень небезпеки. Такі погодні умови можуть ускладнити рух транспорту та роботу комунальних і енергетичних служб.

Коли потеплішає

За інформацією ДСНС, 4-5 лютого очікується поступове послаблення морозів, насамперед у західних і південно-західних регіонах України.

Синоптики закликають громадян стежити за оновленнями прогнозів і дотримуватися правил безпеки під час сильних морозів.

Раніше РБК-Україна писало про різке похолодання в Україні наприкінці січня та на початку лютого. З 30 січня морози посиляться, на вихідних у низці областей температура вночі знизиться до -20, а 2-3 лютого місцями можливі морози до -25 градусів, які можуть утримуватися майже всю першу декаду лютого.

Також ми писали про кліматичні особливості лютого в Україні та попередній прогноз на лютий 2026 року: які середні та екстремальні температури характерні для останнього місяця зими, коли зазвичай температура переходить через нуль, скільки опадів випадає та якою очікується погода в лютому 2026 року - в межах норми або трохи тепліша.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода
Новини
Пенсії в Україні зростуть, але не для всіх: кому перерахують виплати вже цього року
Пенсії в Україні зростуть, але не для всіх: кому перерахують виплати вже цього року
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві