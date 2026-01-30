Тепло повернули, але не всюди: скільки будинків Києва ще без опалення

Станом на сьогоднішній ранок, 30 січня, у Києві без теплопостачання залишаються 378 будинків, більшість з них – на Троєщині.

"378 багатоповерхівок Києва ще залишаються без тепла. Більшість із них – на Троєщині. Частина – в кількох інших районах столиці", - заявив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, протягом вчорашнього дня на Троєщині до опалення підключили перших понад 100 будинків. Цієї ночі – ще 50.

Міський голова також зазначив, що комунальники й енергетики продовжують працювати в різних районах столиці, щоб повернути теплопостачання в оселі киян.