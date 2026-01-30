ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Тепло повернули, але не всюди: скільки будинків Києва ще без опалення

П'ятниця 30 січня 2026 09:33
Тепло повернули, але не всюди: скільки будинків Києва ще без опалення Фото: у Києві без теплопостачання залишаються 378 будинків (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Станом на сьогоднішній ранок, 30 січня, у Києві без теплопостачання залишаються 378 будинків, більшість з них – на Троєщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

"378 багатоповерхівок Києва ще залишаються без тепла. Більшість із них – на Троєщині. Частина – в кількох інших районах столиці", - заявив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, протягом вчорашнього дня на Троєщині до опалення підключили перших понад 100 будинків. Цієї ночі – ще 50.

Міський голова також зазначив, що комунальники й енергетики продовжують працювати в різних районах столиці, щоб повернути теплопостачання в оселі киян.

Ситуація з опаленням у столиці

Нагадаємо, вчора, 29 січня, повідомлялось, що в Україні без теплопостачання залишалось понад 900 будинків, з них 613 - у Києві. Будинки, де зараз неможливо відновити теплопостачання, підключають до стабільного енергоживлення, щоб компенсувати відсутність опалення.

При цьому у Києві більшість будинків за останній місяць підключають до теплопостачання вже вдруге – після ворожих атак 9 та 20 січня відповідно.

Також у Києві тимчасово обмежили централізоване постачання гарячої води в частині багатоповерхівок через складну енергетичну ситуацію після масованих атак РФ.

Як зазначив мер Києва Віталій Кличко, над відновленням пошкодженої критичної інфраструктури та поверненням тепла в оселі киян наразі працюють понад 1000 комунальників.

Попри активну роботу, президент України Володимир Зеленський заявив, що вимагає більше оперативності у поверненні тепла в будинки Києва.

Вторгнення Росії до України Київ
Новини
