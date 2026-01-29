ua en ru
Каналізація не замерзне: "Київводоканал" спростував чутки про вигрібні ями на Троєщині

Четвер 29 січня 2026 17:19
Каналізація не замерзне: "Київводоканал" спростував чутки про вигрібні ями на Троєщині Фото: У "Київводоканалі" запевняють, що на Троєщині не доведеться рити вуличні туалети (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Тетяна Веремєєва

Інформація про можливе замерзання каналізаційних мереж у Києві, зокрема на Троєщині, не відповідає дійсності. Облаштування тимчасових вуличних туалетів або вигрібних ям є недоцільним і не має реальних підстав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київводоканал".

У підприємстві пояснюють, що дворові каналізаційні мережі прокладені глибше рівня промерзання ґрунту, а стічні води мають плюсову температуру та перебувають у постійному русі, тому замерзнути такі мережі не можуть.

Водночас у "Київводоканалі" наголошують: труби, які йдуть безпосередньо від будинку до першого каналізаційного колодязя, належать до внутрішньобудинкових систем. Їхній технічний стан і обслуговування є відповідальністю балансоутримувачів будинків, а не водоканалу.

За даними підприємства, у Троєщині та загалом у Києві каналізаційні мережі працюють у штатному режимі та забезпечують безперервне водовідведення, зокрема й під час відключень електроенергії. Випадків повного або часткового замерзання каналізаційних труб наразі не зафіксовано.

У "Київводоканалі" закликали мешканців довіряти офіційній інформації та не піддаватися паніці, наголосивши, що ситуація перебуває під постійним контролем.

Раніше РБК-Україна писало, що через проблеми з опаленням і ризик замерзання водопроводу влада Деснянського району Києва готується до надзвичайного сценарію, зокрема облаштування тимчасових туалетів у разі зникнення води, якщо морози триватимуть і тепло не вдасться відновити.

Голова Деснянської РДА Максим Бахматов в інтерв’ю РБК-Україна розповів про критичну ситуацію з опаленням на Троєщині, де термінів відновлення тепла немає і район може залишитися без централізованого опалення до кінця сезону. Через морози до -20 і нижче влада готується до надзвичайних сценаріїв: ризику замерзання внутрішньобудинкових мереж, погіршення гігієнічних умов, використання пунктів обігріву, ТРЦ як тимчасових укриттів. Також він наголосив на потребі вже зараз готувати альтернативну енергетику до наступного опалювального сезону.

