Каналізація не замерзне: "Київводоканал" спростував чутки про вигрібні ями на Троєщині
Інформація про можливе замерзання каналізаційних мереж у Києві, зокрема на Троєщині, не відповідає дійсності. Облаштування тимчасових вуличних туалетів або вигрібних ям є недоцільним і не має реальних підстав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київводоканал".
У підприємстві пояснюють, що дворові каналізаційні мережі прокладені глибше рівня промерзання ґрунту, а стічні води мають плюсову температуру та перебувають у постійному русі, тому замерзнути такі мережі не можуть.
Водночас у "Київводоканалі" наголошують: труби, які йдуть безпосередньо від будинку до першого каналізаційного колодязя, належать до внутрішньобудинкових систем. Їхній технічний стан і обслуговування є відповідальністю балансоутримувачів будинків, а не водоканалу.
За даними підприємства, у Троєщині та загалом у Києві каналізаційні мережі працюють у штатному режимі та забезпечують безперервне водовідведення, зокрема й під час відключень електроенергії. Випадків повного або часткового замерзання каналізаційних труб наразі не зафіксовано.
У "Київводоканалі" закликали мешканців довіряти офіційній інформації та не піддаватися паніці, наголосивши, що ситуація перебуває під постійним контролем.
Раніше РБК-Україна писало, що через проблеми з опаленням і ризик замерзання водопроводу влада Деснянського району Києва готується до надзвичайного сценарію, зокрема облаштування тимчасових туалетів у разі зникнення води, якщо морози триватимуть і тепло не вдасться відновити.
Голова Деснянської РДА Максим Бахматов в інтерв’ю РБК-Україна розповів про критичну ситуацію з опаленням на Троєщині, де термінів відновлення тепла немає і район може залишитися без централізованого опалення до кінця сезону. Через морози до -20 і нижче влада готується до надзвичайних сценаріїв: ризику замерзання внутрішньобудинкових мереж, погіршення гігієнічних умов, використання пунктів обігріву, ТРЦ як тимчасових укриттів. Також він наголосив на потребі вже зараз готувати альтернативну енергетику до наступного опалювального сезону.