Морози не вічні: синоптики пояснили, що з погодою завтра і коли рекордний холод відступить
Відзавтра, 30 січня, в Україні почнеться похолодання. Й хоча пік морозів очікується пізніше, вже зараз можна говорити, коли ймовірне їхнє послаблення.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Що буде з погодою в Україні завтра
Експерт розповіла, що в п'ятницю, 30 січня, "похолодання в Україні вже почнеться".
В середньому температура повітря впродовж дня очікується близько 2-8 градусів нижче нуля.
При цьому найтепліше буде на півдні та південному сході України. Там стовпчики термометрів можуть піднятись до +1+5 градусів за Цельсієм.
Опади ймовірні переважно на Лівобережжі - мокрий сніг та дощ.
У північній частині України - місцями може бути сніг.
У Києві завтра очікується зниження температури повітря - до 5-8 градусів морозу.
"Стане дуже слизько після сьогоднішнього тепла! Є ймовірність у п'ятницю невеликого снігу", - наголосила Діденко.
Крім того, вона попередила громадян про "ймовірний сильний вітер північно-східного напрямку".
Коли чекати пік морозів і їх послаблення
Згідно з інформацією синоптика, пізніше похолодання буде посилюватись і зрештою охопить всю Україну.
Пік морозів при цьому передбачається впродовж 1-4 лютого (з неділі по наступну середу).
Діденко уточнила, що в нічні години температура повітря може впасти до 20-28 градусів морозу, а подекуди - навіть дещо нижче.
"Найморознішою буде північна частина України, включно з Києвом", - наголосила спеціаліст.
Вона додала також, що у Києві пік морозу очікується впродовж неділі (1 лютого) та понеділка (2 лютого).
Прогноз нічної температури повітря на 2-ге лютого (карта: facebook.com/tala.didenko)
Насамкінець Діденко повідомила, що згідно з попередніми (орієнтовними даними) послаблення морозів в Україні ймовірне з четверга, 5 лютого.
Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Що кажуть про прийдешні морози в УкрГМЦ
Згідно з оперативною інформацією прес-служби Українського гідрометеорологічного центру, дуже холодна погода по території України прогнозується на 1-3 лютого 2026 року.
Уточнюється, що такі умови складаються внаслідок:
- вторгнення з півночі Європи холодного арктичного повітря;
- додаткового охолодження в полі високого тиску за ясної погоди.
Так, спеціалісти УкрГМЦ прогнозують вночі 01-03 лютого:
- по Україні (крім Закарпаття та південної частини) - зниження температури до 20-27 градусів морозу;
- у Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях місцями до надзвичайного морозу - мінус 30 градусів за Цельсієм.
"III рівень небезпечності, червоний", - наголосили в Укргідрометцентрі.
Уточнюється, що вдень температура повітря становити при цьому близько 15-22 градусів морозу.
Тим часом поступове послаблення морозів ймовірне з 04-05 лютого - починаючи із заходу та південного заходу.
Насамкінець українцям нагадали, що такі погодні умови призведуть:
- до ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств та життєдіяльності населення;
- до порушення руху автомобільного, залізничного та електротранспорту.
"Інформація буде уточнюватися щоденними прогнозами погоди", - підсумували в УкрГМЦ.
Публікація Укргідрометцентру (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі показали, як полярне повітря затікає у наші широти, та пояснили, як воно впливає на погоду.
Тим часом начальниця Управління медичного забезпечення ДСНС України Наталія Яшан нагадала, що низькі температури можуть призвести до переохолодження та навіть обмороження.
Крім того, вона розповіла, як вберегти здоров'я під час сильних холодів, як правильно надати за потреби першу допомогу та скільки часу можна перебувати на вулиці в мороз.
Читайте також, як допомогти тваринам і птахам взимку, щоб не нашкодити.