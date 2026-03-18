Чи буде місія ЄС на "Дружбу": в МЗС дали чітку відповідь

Україна не має жодної інформації про місію Євросоюзу на нафтопровід "Дружба", про яку вчора повідомляли ЗМІ.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу для журналістів.

За словами Тихого, йому невідомо, звідки взялися дати та деталі цих поїздок.

Речник розповів, що раніше Єврокомісія зверталася до України з питаннями щодо приблизних термінів ремонту нафтопроводу, пошкодженого під час російських ударів. Точних дат відновлення наразі немає, сторони продовжують обмінюватися інформацією про перебіг робіт.

Він додав, що українська сторона своєчасно надала всі необхідні пояснення щодо термінів і стану робіт. Підтримується постійний контакт із Єврокомісією, партнерами та представниками ЄС щодо технічного стану об’єкта.

"Можу нагадати, що допуск або недопуск на стратегічні об’єкти України в умовах воєнного стану - це питання до СБУ", - наголосив Тихий.

Що передувало

Вчора у ЗМІ з’явилася інформація, що 18 березня незалежні експерти з країн Європи відвідають "Дружбу" та оглянуть пошкоджену Росією ділянку нафтопроводу.

Серед них не буде представників Угорщини та Словаччини, а логістику забезпечує представництво ЄС в Україні.

Представники Єврокомісії зазначили, що експерти відвідають "Дружбу" перед зустріччю європейських лідерів 19 березня щодо розблокування позики для України.