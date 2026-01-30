ua en ru
Пт, 30 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Санитарная угроза: возле многоэтажек Киева могут появиться биотуалеты

Пятница 30 января 2026 11:02
UA EN RU
Санитарная угроза: возле многоэтажек Киева могут появиться биотуалеты Возле некоторых многоэтажек Киева предлагают установить биотуалеты (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В отдельных районах Киева фиксируют аварийные ситуации на канализационных сетях многоквартирных домов, поэтому коммунальным службам рекомендуют обеспечить людей временными биотуалетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевского городского центра контроля и профилактики болезней (ЦКПБ) Минздрава Украины в Facebook.

О каких аварийных ситуациях в Киеве идет речь

Согласно информации ЦКПБ, в результате многочисленных атак РФ на объекты критической инфраструктуры города Киева в отдельных районах столицы зафиксированы аварийные ситуации на канализационных сетях многоквартирных жилых домов.

Украинцам объяснили, что такие повреждения:

  • приводят к нарушению нормального функционирования систем водоотведения;
  • создают потенциальную угрозу для санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Кто и с чем обратился к коммунальным службам

Сообщается, что с официальным письмом к соответствующим коммунальным службам Киева - учитывая вышесказанное - обратился главный государственный санитарный врач города Сергей Чумак (генеральный директор ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины").

Отмечается, что в обращении даны рекомендации насчет:

  • принятия неотложных мер, направленных на обеспечение биологической безопасности;
  • недопущения загрязнения жилых помещений;
  • предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди жителей города.

Что именно рекомендуют сделать коммунальщикам

В ЦКПБ рассказали, что коммунальным службам Киева рекомендовано:

  • обеспечить оперативную ликвидацию аварий на канализационных сетях;
  • обеспечить жителей временными санитарно-техническими средствами, в частности биотуалетами - на период проведения восстановительных работ;
  • способствовать информированию населения о правилах личной гигиены и безопасного поведения в условиях нарушения работы систем водоотведения.

Уточняется, что выполнение указанных рекомендаций:

  • является важным элементом комплексного реагирования на чрезвычайные ситуации техногенного характера;
  • направлено на сохранение здоровья жителей столицы в условиях военного положения.

Санитарная угроза: возле многоэтажек Киева могут появиться биотуалетыПубликация Киевского городского ЦКПБ (скриншот: facebook.com/kyiv.cdc)

Могут ли замерзнуть канализационные сети Киева

Ранее в пресс-службе ЧАО "АК "Киевводоканал" напомнили, что в СМИ и соцсетях распространяется в последние дни информация о якобы:

  • возможном замерзании канализационных сетей на Троещине:
  • необходимости обустройства выгребных ям.

Учитывая сложившуюся ситуацию, украинцам объяснили, что происходит на самом деле:

  • дворовые канализационные сети (которые обслуживает "Киевводоканал"), проложены глубже уровня промерзания почвы;
  • сточные воды имеют плюсовую температуру и постоянно движутся - поэтому замерзнуть такие сети не могут.

В то же время гражданам объяснили, что "трубы, которые идут непосредственно от дома до первого канализационного колодца, относятся к внутридомовым системам".

Следовательно, их состояние и обслуживание - ответственность балансодержателей домов (не "Киевводоканала").

Что известно об идее выгребных ям во дворах города

После массированных ночных атак РФ на критическую инфраструктуру Киева, самая сложная ситуация с коммунальными услугами сохраняется сейчас на Троещине, где большое количество людей осталось без света, тепла и воды.

Учитывая это, глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов предположил: если отопление восстановить не удастся, а сильные морозы будут продолжаться, район может столкнуться с новой угрозой - замерзанием труб:

  • водоснабжения;
  • канализации.

При этом чиновник заявил, что к такому сценарию в районе готовились заранее.

"Если не будет воды - будем копать. Будем рыть ямы и делать временные туалеты, как в селе", - поделился Бахматов.

Нужны ли сейчас уличные туалеты и выгребные ямы

Согласно информации "Киевводоканала" (по состоянию на 29 января), канализационные сети как в микрорайоне Троещина, так и по Киеву в целом:

  • работают стабильно, в штатном режиме;
  • обеспечивают непрерывный водоотвод (в том числе и во время отключений электроэнергии).

"Сейчас случаев полного или частичного замерзания канализационных труб не зафиксировано", - сообщили в пресс-службе компании.

В "Киевводоканале" отметили также, что идея обустройства временных уличных туалетов или выгребных ям:

  • не является целесообразной;
  • не имеет под собой реальных оснований.

Санитарная угроза: возле многоэтажек Киева могут появиться биотуалетыПубликация "Киевводоканала" (скриншот: facebook.com/vodokanal)

Напомним, по состоянию на утро 30 января без теплоснабжения в Киеве оставались 378 многоэтажек. Большинство из них - на Троещине, часть - в нескольких других районах столицы

В пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА) ранее отметили, что эти дома "подключают повторно после вражеских атак 9 и 20 января".

При этом глава Деснянской РГА Максим Бахматов рассказал о реальном состоянии с ТЭЦ-6 и объяснил, почему восстановить отопление на Троещине до конца сезона может не получится и жителям района стоит готовиться к "сложным гигиеническим условиям".

Тем временем синоптики предупредили украинцев о существенном похолодании с чрезвычайными морозами - местами температура воздуха может упасть до -30 градусов по Цельсию.

Кроме того, специалисты объяснили, когда ждать пик морозов и их вероятное ослабление.

Читайте также, что известно о ситуации на Троещине - как люди выживают без отопления и света.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев туалет Обстрел Киева Услуги ЖКХ Отопительный сезон Врачи Отключения света
Новости
Зеленский публично пригласил Путина в Киев: пусть приезжает, если решится
Зеленский публично пригласил Путина в Киев: пусть приезжает, если решится
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве