Санитарная угроза: возле многоэтажек Киева могут появиться биотуалеты
В отдельных районах Киева фиксируют аварийные ситуации на канализационных сетях многоквартирных домов, поэтому коммунальным службам рекомендуют обеспечить людей временными биотуалетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевского городского центра контроля и профилактики болезней (ЦКПБ) Минздрава Украины в Facebook.
О каких аварийных ситуациях в Киеве идет речь
Согласно информации ЦКПБ, в результате многочисленных атак РФ на объекты критической инфраструктуры города Киева в отдельных районах столицы зафиксированы аварийные ситуации на канализационных сетях многоквартирных жилых домов.
Украинцам объяснили, что такие повреждения:
- приводят к нарушению нормального функционирования систем водоотведения;
- создают потенциальную угрозу для санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Кто и с чем обратился к коммунальным службам
Сообщается, что с официальным письмом к соответствующим коммунальным службам Киева - учитывая вышесказанное - обратился главный государственный санитарный врач города Сергей Чумак (генеральный директор ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины").
Отмечается, что в обращении даны рекомендации насчет:
- принятия неотложных мер, направленных на обеспечение биологической безопасности;
- недопущения загрязнения жилых помещений;
- предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди жителей города.
Что именно рекомендуют сделать коммунальщикам
В ЦКПБ рассказали, что коммунальным службам Киева рекомендовано:
- обеспечить оперативную ликвидацию аварий на канализационных сетях;
- обеспечить жителей временными санитарно-техническими средствами, в частности биотуалетами - на период проведения восстановительных работ;
- способствовать информированию населения о правилах личной гигиены и безопасного поведения в условиях нарушения работы систем водоотведения.
Уточняется, что выполнение указанных рекомендаций:
- является важным элементом комплексного реагирования на чрезвычайные ситуации техногенного характера;
- направлено на сохранение здоровья жителей столицы в условиях военного положения.
Публикация Киевского городского ЦКПБ (скриншот: facebook.com/kyiv.cdc)
Могут ли замерзнуть канализационные сети Киева
Ранее в пресс-службе ЧАО "АК "Киевводоканал" напомнили, что в СМИ и соцсетях распространяется в последние дни информация о якобы:
- возможном замерзании канализационных сетей на Троещине:
- необходимости обустройства выгребных ям.
Учитывая сложившуюся ситуацию, украинцам объяснили, что происходит на самом деле:
- дворовые канализационные сети (которые обслуживает "Киевводоканал"), проложены глубже уровня промерзания почвы;
- сточные воды имеют плюсовую температуру и постоянно движутся - поэтому замерзнуть такие сети не могут.
В то же время гражданам объяснили, что "трубы, которые идут непосредственно от дома до первого канализационного колодца, относятся к внутридомовым системам".
Следовательно, их состояние и обслуживание - ответственность балансодержателей домов (не "Киевводоканала").
Что известно об идее выгребных ям во дворах города
После массированных ночных атак РФ на критическую инфраструктуру Киева, самая сложная ситуация с коммунальными услугами сохраняется сейчас на Троещине, где большое количество людей осталось без света, тепла и воды.
Учитывая это, глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов предположил: если отопление восстановить не удастся, а сильные морозы будут продолжаться, район может столкнуться с новой угрозой - замерзанием труб:
- водоснабжения;
- канализации.
При этом чиновник заявил, что к такому сценарию в районе готовились заранее.
"Если не будет воды - будем копать. Будем рыть ямы и делать временные туалеты, как в селе", - поделился Бахматов.
Нужны ли сейчас уличные туалеты и выгребные ямы
Согласно информации "Киевводоканала" (по состоянию на 29 января), канализационные сети как в микрорайоне Троещина, так и по Киеву в целом:
- работают стабильно, в штатном режиме;
- обеспечивают непрерывный водоотвод (в том числе и во время отключений электроэнергии).
"Сейчас случаев полного или частичного замерзания канализационных труб не зафиксировано", - сообщили в пресс-службе компании.
В "Киевводоканале" отметили также, что идея обустройства временных уличных туалетов или выгребных ям:
- не является целесообразной;
- не имеет под собой реальных оснований.
Публикация "Киевводоканала" (скриншот: facebook.com/vodokanal)
Напомним, по состоянию на утро 30 января без теплоснабжения в Киеве оставались 378 многоэтажек. Большинство из них - на Троещине, часть - в нескольких других районах столицы
В пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА) ранее отметили, что эти дома "подключают повторно после вражеских атак 9 и 20 января".
При этом глава Деснянской РГА Максим Бахматов рассказал о реальном состоянии с ТЭЦ-6 и объяснил, почему восстановить отопление на Троещине до конца сезона может не получится и жителям района стоит готовиться к "сложным гигиеническим условиям".
Тем временем синоптики предупредили украинцев о существенном похолодании с чрезвычайными морозами - местами температура воздуха может упасть до -30 градусов по Цельсию.
Кроме того, специалисты объяснили, когда ждать пик морозов и их вероятное ослабление.
Читайте также, что известно о ситуации на Троещине - как люди выживают без отопления и света.