Владельцы Tesla жалуются на "фантомное" торможение
Владельцы автомобилей компании Tesla пожаловались на неожиданные торможения транспорта. Национальная администрация безопасности дорожного движения (НАБДД) получила всплеск жалоб за последние месяцы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Еще в октябре автопроизводитель отозвал версию программного обеспечения Full Self-Driving из-за ложных срабатываний системы автоматического экстренного торможения. Однако, количество жалоб после этого еще больше возросло.
За последние три месяца количество жалоб выросло до 107, в то время, когда за предыдущие 22 месяца, это были лишь 34 случая.
Также время появления жалоб совпадает с тем периодом, когда компания прекратила использовать радарные датчики в дополнение к комплексу камер, которые анализируют окружение. Водители и эксперты убеждены, что система начала работать нестабильно после соответствующего решения Tesla.
Кое-кто из автоводителей отмечал, что их автомобили также были слишком чувствительными к движению грузовиков. По словам одного из владельцев, его транспорт во время движения остановился на большой скорости в ответ на движение фуры.
"НАБДД знает о полученных жалобы на систему предотвращения фронтальному столкновению и рассматривает их в рамках нашего процесса оценки на основе оценки рисков. Этот процесс включает обсуждение с производителем, а также изучение дополнительных источников данных, включая данные Early Warning Reporting. Если данные покажут, что риск может существовать, НАБДД будет действовать немедленно", - отметила пресс-секретарь НАБДД Люсия Санчес.
Как правило "фантомное" торможение происходит из-за срабатывания систем предупреждения о предварительном столкновении и автоматического экстренного торможения. В своих жалобах водители ссылались на использование Tesla Autopilot или же круиз-контроля.
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