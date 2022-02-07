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Владельцы Tesla жалуются на "фантомное" торможение

Новина українською →
Понедельник 07 февраля 2022 09:58
Владельцы Tesla жалуются на "фантомное" торможение Фото: владельцы Tesla жалуются на" фантомное " торможение (twitter.com/Tesla)
Автор: Сергей Пышкин

Владельцы автомобилей компании Tesla пожаловались на неожиданные торможения транспорта. Национальная администрация безопасности дорожного движения (НАБДД) получила всплеск жалоб за последние месяцы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Еще в октябре автопроизводитель отозвал версию программного обеспечения Full Self-Driving из-за ложных срабатываний системы автоматического экстренного торможения. Однако, количество жалоб после этого еще больше возросло.

За последние три месяца количество жалоб выросло до 107, в то время, когда за предыдущие 22 месяца, это были лишь 34 случая.

Также время появления жалоб совпадает с тем периодом, когда компания прекратила использовать радарные датчики в дополнение к комплексу камер, которые анализируют окружение. Водители и эксперты убеждены, что система начала работать нестабильно после соответствующего решения Tesla.

Кое-кто из автоводителей отмечал, что их автомобили также были слишком чувствительными к движению грузовиков. По словам одного из владельцев, его транспорт во время движения остановился на большой скорости в ответ на движение фуры.

"НАБДД знает о полученных жалобы на систему предотвращения фронтальному столкновению и рассматривает их в рамках нашего процесса оценки на основе оценки рисков. Этот процесс включает обсуждение с производителем, а также изучение дополнительных источников данных, включая данные Early Warning Reporting. Если данные покажут, что риск может существовать, НАБДД будет действовать немедленно", - отметила пресс-секретарь НАБДД Люсия Санчес.

Как правило "фантомное" торможение происходит из-за срабатывания систем предупреждения о предварительном столкновении и автоматического экстренного торможения. В своих жалобах водители ссылались на использование Tesla Autopilot или же круиз-контроля.

Напомним, РБК-Украина рассказывало про популярного блогера, который обманул своих подписчиков ради нового автомобиля Tesla.

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