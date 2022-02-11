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Презентация Starship: Илон Маск показал, как будет происходить колонизация Марса

Новина українською →
Пятница 11 февраля 2022 11:24
Презентация Starship: Илон Маск показал, как будет происходить колонизация Марса Фото: Илон Маск показал, как будет происходить колонизация Марса (twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня основатель компании Илон Маск провел презентацию по сверхтяжелой ракете Starship. Это первое обновление информации о ней за последние годы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на презентацию от SpaceX.

Презентация от SpaceX

Starship состоит из космического корабля и ракеты-носителя Super Heavy.

Маск продемонстрировал видеоролик на котором показал, как именно будет выглядеть запуск аппарата и колонизация Красной планеты.

Во время полета будет происходить отделение ракеты-носителя, который, будет возвращаться к пусковой башне "Мехазилле". Последняя же будет "ловить" аппарат собственными роботизированными манипуляторами.

По словам Маска, процесс полета будет занимать до шести минут. Две на взлет и еще четыре - на посадку ракеты-носителя. В целом SpaceX планирует модернизировать систему, чтобы ее удалось применять каждые 6-8 часов, что позволит проводить до трех запусков в день. В то же время компания работает над многократностью космического корабля, поскольку это является главным ключом для будущих исследований космоса.

Также оказалось, что новейшие двигатели Raptor используют больше жидкого кислорода, чем топлива, в связи с чем корабль будет способен дозаполняться на орбите.

Сегодня же ракета оборудована 29 двигателями, однако компания увеличит их количество до 33.

Также предприниматель отметил, что ожидает одобрения от Федерального авиационного управления касаемо первого орбитального полета Starship уже в марте 2021 года.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что SpaceX завершила строительство полноценного прототипа Starship.

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Илон Маск SpaceX
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