Презентация Starship: Илон Маск показал, как будет происходить колонизация Марса
Сегодня основатель компании Илон Маск провел презентацию по сверхтяжелой ракете Starship. Это первое обновление информации о ней за последние годы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на презентацию от SpaceX.
Презентация от SpaceX
Starship состоит из космического корабля и ракеты-носителя Super Heavy.
Маск продемонстрировал видеоролик на котором показал, как именно будет выглядеть запуск аппарата и колонизация Красной планеты.
Во время полета будет происходить отделение ракеты-носителя, который, будет возвращаться к пусковой башне "Мехазилле". Последняя же будет "ловить" аппарат собственными роботизированными манипуляторами.
The launch tower at Starbase will help stack Starship and catch the Super Heavy rocket booster pic.twitter.com/xXmonamEDA— SpaceX (@SpaceX) February 11, 2022
По словам Маска, процесс полета будет занимать до шести минут. Две на взлет и еще четыре - на посадку ракеты-носителя. В целом SpaceX планирует модернизировать систему, чтобы ее удалось применять каждые 6-8 часов, что позволит проводить до трех запусков в день. В то же время компания работает над многократностью космического корабля, поскольку это является главным ключом для будущих исследований космоса.
Также оказалось, что новейшие двигатели Raptor используют больше жидкого кислорода, чем топлива, в связи с чем корабль будет способен дозаполняться на орбите.
Сегодня же ракета оборудована 29 двигателями, однако компания увеличит их количество до 33.
Raptor 2 generates more than 230 tons of thrust at sea level, up from Raptor 1’s 185 tons pic.twitter.com/o1Rqjwx6Ql— SpaceX (@SpaceX) February 11, 2022
Также предприниматель отметил, что ожидает одобрения от Федерального авиационного управления касаемо первого орбитального полета Starship уже в марте 2021 года.
February 10, 2022
Напомним, РБК-Украина писало о том, что SpaceX завершила строительство полноценного прототипа Starship.