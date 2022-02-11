Презентация Starship: Илон Маск показал, как будет происходить колонизация Марса

Сегодня основатель компании Илон Маск провел презентацию по сверхтяжелой ракете Starship. Это первое обновление информации о ней за последние годы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на презентацию от SpaceX.

Презентация от SpaceX

Starship состоит из космического корабля и ракеты-носителя Super Heavy.

Маск продемонстрировал видеоролик на котором показал, как именно будет выглядеть запуск аппарата и колонизация Красной планеты.

Во время полета будет происходить отделение ракеты-носителя, который, будет возвращаться к пусковой башне "Мехазилле". Последняя же будет "ловить" аппарат собственными роботизированными манипуляторами.

The launch tower at Starbase will help stack Starship and catch the Super Heavy rocket booster pic.twitter.com/xXmonamEDA — SpaceX (@SpaceX) February 11, 2022

По словам Маска, процесс полета будет занимать до шести минут. Две на взлет и еще четыре - на посадку ракеты-носителя. В целом SpaceX планирует модернизировать систему, чтобы ее удалось применять каждые 6-8 часов, что позволит проводить до трех запусков в день. В то же время компания работает над многократностью космического корабля, поскольку это является главным ключом для будущих исследований космоса.

Также оказалось, что новейшие двигатели Raptor используют больше жидкого кислорода, чем топлива, в связи с чем корабль будет способен дозаполняться на орбите.

Сегодня же ракета оборудована 29 двигателями, однако компания увеличит их количество до 33.

Raptor 2 generates more than 230 tons of thrust at sea level, up from Raptor 1’s 185 tons pic.twitter.com/o1Rqjwx6Ql — SpaceX (@SpaceX) February 11, 2022

Также предприниматель отметил, что ожидает одобрения от Федерального авиационного управления касаемо первого орбитального полета Starship уже в марте 2021 года.