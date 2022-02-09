Смартфоны для пожилых людей. 5 гаджетов для ваших бабушек и дедушек

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что все вакцинированные граждане Украины старше 60 лет получат бесплатный смартфон. Пока неизвестно, какие именно гаджеты обещает глава страны, однако выбрать на самом деле качественный телефон трудно.

О том, какой смартфон лучше выбрать пожилым людям - в материале РБК-Украина .

Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни. Гаджет способен выполнять различные задачи, в связи с чем важно правильно подойти к его выбору.

В конце концов, выбрать смартфон для себя гораздо проще, чем для кого-то. С этой задачей можно справиться - стоит лишь помнить несколько простых правил.

На что обратить внимание при покупке смартфона пожилым людям?

Если спросить у дедушки и бабушки, какой они хотят смартфон - они сразу скажут: "дешевый, главное, чтобы звонил". Вероятно, они не знают об истинных возможностях современных гаджетов.

Память

Объем оперативной и встроенной памяти влияют на скорость работы телефона. При низких характеристиках - гаджет начнет медленно работать уже через пол года, или даже и нескольких месяцев.

Если и выбирать телефон, то лучше минимум с 4 Гб оперативной памяти и хотя бы 64 Гб - встроенной.

Экран

Тут более индивидуально. Не всем нравятся большие дисплеи, в связи с чем лучше просмотреть смартфоны вместе с человеком, который будет пользоваться гаджетом в будущем. Кому-то будут удобны большие экраны, на которых приятнее просматривать, например, кино, а другие же жалуются на невозможность дотянуться пальцами к верхней части экрана.

Зарядное устройство:

Выбирайте смартфоны с разъемом Type-C. Они более удобны в повседневной жизни и поддерживают технологию быстрой зарядки.

Камеры

Не обращайте внимания на количество камер. Лучше выбрать гаджет с оптической стабилизацией и нормальным размером пикселя, поскольку всем приятно делиться яркими моментами из своей жизни.

РБК-Украина рекомендует основную камеру с 12 Мп. Фронтальную камеру - не менее 5 Мп.

Аккумулятор

Для пожилых людей важно, чтобы их телефон работал без подзарядки более суток. Оптимальным решением будет рассматривать смартфоны с аккумуляторами емкостью от 3500 мАч.

Какие же смартфоны лучше выбрать?