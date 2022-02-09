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Samsung показала флагман Galaxy S22 Ultra: характеристики смартфона

Новина українською →
Киев, Среда 09 февраля 2022 17:15
Samsung показала флагман Galaxy S22 Ultra: характеристики смартфона Фото: Samsung показала флагман Galaxy S22 Ultra (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Сурепин

Компания Samsung провела презентацию Samsung Unpacked. Главным гаджетом мероприятия стал флагманский смартфон Galaxy S22 Ultra.

Что известно о смартфоне - читайте в материале РБК-Украина.

Смартфон получил 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления в 120 Гц. За качество изображения и комфортный глазу свет отвечает искусственный интеллект.

Фото: Samsung показала флагман Galaxy S22 Ultra (Виталий Носач, РБК-Украина)

Samsung Galaxy S22 Ultra получил сразу 4 камеры на задней панели. Среди них: 12-мегапиксельная широкоугольная камера, 108-мегапиксельная камера, а также два 10-мегапиксельных телеобъектива. Фронтальная камера получила 40 мегапикселей.

Весит устройство 229 грамм. Габариты смартфона: 77,9х163,3х8,9 миллиметра. Смартфон поддерживает стилус S Pen.

Фото: Samsung показала флагман Galaxy S22 Ultra (Виталий Носач, РБК-Украина)

Само собой, смартфон поддерживает беспроводную зарядку. Также зарядить новинку можно будет через 45 Вт адаптер. Объем аккумулятора составляет 5000 мАч. Смартфон защищен от воды по классу IP68.

Samsung Galaxy S22 Ultra представлен в четырех цветах: белом, черном, коралловом и лазурном. Устройство доступно для покупки в следующих вариантах:

  • 8 Гб оперативной памяти + 128 Гб внутренней памяти
  • 12 Гб оперативной памяти + 256 Гб внутренней памяти
  • 12 Гб оперативной памяти + 512 Гб внутренней памяти
  • 12 Гб оперативной памяти + 1 Тб внутренней памяти
Фото: Samsung показала флагман Galaxy S22 Ultra (Виталий Носач, РБК-Украина)

Официально версия на 1 Тб в Украине продаваться не будет. Стоимость других модификаций представлена ниже:

  • 8/128 ГБ – 39 999 грн
  • 12/256 ГБ – 41 999 грн
  • 12/512 ГБ – 45 999 грн

Ранее издание РБК-Украина сообщало о ценах Samsung Galaxy S22.

Помимо обычной презентации, Samsung провела мероприятие в метавселенной.

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