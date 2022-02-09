Samsung показала новые смартфоны Galaxy S22 и Galaxy S22+
Samsung провела презентацию Samsung Unpacked, во время которой продемонстрировала новые смартфоны. Компания представила Galaxy S22 и ее старшую модель Galaxy S22+.
Характеристики смартфонов - в материале РБК-Украина.
Galaxy S22 оборудован 6,1-дюймовым экраном, а его старшая модель Galaxy S22+ - 6,6-дюймовым. В то же время обе модели отличаются динамическим AMOLED 2X с частотой обновления экрана до 120 Гц, а частота дискретизации прикосновения в игровом режиме составляет до 240 Гц. В частности, Samsung добавила функции усилителя зрения и управления синим светом на основе искусственного интеллекта.
Фото: Samsung показала новые смартфоны Galaxy S22 и Galaxy S22+ (Виталий Носач, РБК-Украина)
При ширине 146 мм и высоте 70,6 мм Galaxy S22 весит всего 168 грамм. Зато старшая модель флагмана с высотой 75,8 мм и шириной 157, 4 мм - не тяжелее 196 граммов. Оба смартфона имеют толщину 7,6 мм.
Камера:
- 12-мегапиксельная сверхширокая камера (F2. 2, угол обзора 120 градусов);
- 50-мегапиксельная камера (F1, 8, угол обзора 85 градусов, двухпиксельная автофокусировка, OIS);
- 10-мегапиксельная телеобъективная камера (3-кратный оптический зум, OIS, F2. 4, угол обзора 36 градусов);
- 10-мегапиксельная фронтальная камера (F2.2, угол обзора 80 градусов).
Фото: Samsung показала новые смартфоны Galaxy S22 и Galaxy S22+ (Виталий Носач, РБК-Украина)
В то же время обе модели оборудованы ультразвуковым сканером отпечатка пальцев и усовершенствованным 4-нм техпроцессом.
При оперативной памяти 8 Гб, Galaxy S22 и Galaxy S22+ содержат встроенную до 128 и 256 Гб.
Объем аккумулятора младшей модели составляет 3,700 мАч, когда улучшенная модель имеет 4,500 мАч. Первое устройство можно заряжать 25-ваттным проводным адаптером и 15-ваттным беспроводным. Galaxy S22 + способен подпитываться 45-ваттным устройством. В то же время компания оборудовала оба флагмана функцией Wireless PowerShare.
Смартфоны работают на операционной системе Android 12 с прошивкой One Ul 4.1.
Фото: Samsung показала новые смартфоны Galaxy S22 и Galaxy S22+ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Стандарт связи и подключения:
- 5G;
- LTE;
- Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6Е у Galaxy S22+;
- Wi-Fi Direct Bluetooth v5.2;
- Samsung Pay с NFC.
Датчики:
- акселерометр;
- барометр;
- датчик отпечатков пальцев;
- датчик гироскопа;
- геомагнитный датчик;
- датчик Холла;
- датчик освещенности;
- датчик приближения.
В частности, можно отметить и степень защиты оболочки IP68. Что это означает? Устройства способны работать на глубине до 1,5 метров до 30 минут без намеков на повреждение их целостности.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Samsung также представила и Galaxy S22 Ultra. Издание раскрыло все его характеристики и особенности.
Также РБК-Украина рассказывало и о ценах новой линейки флагманов.