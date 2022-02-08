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Apple оборудует iMac функцией распознавания лиц

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Вторник 08 февраля 2022 17:19
Apple оборудует iMac функцией распознавания лиц Фото: Apple оборудует iMac функцией распознавания лиц (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Apple может оборудовать устройство iMac функцией распознавания лиц Face ID. Еще в 2020 году энтузиасты нашли намеки на это в операционной системе macOS Big Sur.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на 9to5Mac.

Как отметил журналист издания Bloomberg Марк Гурман, компания и в самом деле собиралась добавить функцию в iMac с чипом M1, впрочем, почему-то не сделала этого.

В то же время Apple не планирует отказываться от этой идеи и продолжает работать над различными новшествами для компьютеров Mac. Однако, Гурман убежден в том, что первым устройством с функцией распознавания лиц будет точно не MacBook.

"Пока технологии встраивания Face ID в тонкие дисплеи MacBook не существует. Поэтому, если Face ID появится на Mac, я думаю, что сначала он будет на iMac или внешнем мониторе. Apple определенно работает над этим, но время покажет, запустят ли они его", - отметил журналист.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Apple готовится к весенней презентации, которую проведет уже в самом начале весны. Также ожидается и выход обновления iOS 15.4 с новыми эмодзи.

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