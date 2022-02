От "Звездных войн" до "Марио": главное из презентации Nintendo Direct

Презентация Nintendo Direct:

Что же показали во время выставки?

Fire Emblem Warriors - Three Hopes

Стала первой игрой, которую продемонстрировали на презентации. Это спин-офф популярной серии Fire Emblem Three Houses в жанре "мусоу". К игре вернулись знакомые персонажи, а история продолжается в мире "Трех Домов".

Релиз 24 июня.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

К игре добавили возможность создавать собственные уровни и режим War Room. В частности, появится и мультиплеер.

Релиз 8 апреля.

No Man's Sky

Печально известная игра Шона Мюррея, которая во время выхода оказалась не тем, чего ожидали фанаты. В конце концов, со временем она получила немало дополнений, положительных отзывов и прочную фанбазу.

Релиз летом 2022 года.

Mario Strikers Battle

Первое пополнение серии после 15-летнего "перерыва".

Футбол с персонажами серии "Марио" и различными суперспособностями. Разработчики обещают раунды 4 на 4, уникальные предметы, приемы и систему лута, которая влияет на характеристики персонажей.

Релиз 10 июня.

Splatoon 3

В трейлере продемонстрировали режим Salmon Run, с которым фанаты серии знакомы еще с предыдущей части.

Релиз летом 2022 года.

Front Mission

Ремейк первой части оригинальной серии Front Mission. Также обещают поработать и над второй частью, впрочем, дата последней пока неизвестна.

Релиз летом 2022 года.

Star Wars: The Force Unleashed

Популярная игра из серии "Звездных войн", события которой разворачиваются между III и IV эпизодами кинематографической саги. Впервые мир увидел ее еще в 2008 году. Вскоре появится возможность пройти игру снова и на консоли Switch.

Релиз 20 апреля.

Chrono Cross

Ремейк игры со времен PlayStation 1. Разработчики обещают переработанные саундтреки и визуальную новеллу Radical Dreamers.

Portal: Companion Collection (1+2)

Обе головоломки от Valve также добрались и до Switch.

Дата релиза неизвестна, однако обещают объявить позже.

Nintendo Switch Sports

Набор спортивных мини игр, которые в свое время раскрыли возможности консоли Wii.

Обещают теннис, боулинг и бои на мечах. Со временем станет доступен и гольф.

Релиз 29 апреля.

Kirby and the Forgotten Land

Геймплей игры напоминает популярную Super Mario Odyssey и имеет приятную графику.

Релиз 25 марта.

Metroid Dread

Вышло бесплатное обновление, которое содержит два уровня сложности. Первый предназначен для новичков, а другой для тех, кто ожидал чего-то более тяжелого - одно попадание и конец прохождению.

Xenoblade Chronicles 3

Конечно, это не сиквел The Legend of Zelda: Breath of the Wild, впрочем, также продолжение одной популярной ролевой серии.

Релиз в сентябре.

Klonoa Phantasy Reverie Series

Сборка из двух частей классического платформера, которая ранее была доступна только для PlayStation.

Релиз 8 июля.