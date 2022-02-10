От "Звездных войн" до "Марио": главное из презентации Nintendo Direct
Сегодня, ночью, Nintendo провела первый Direct в этом году. Продемонстрировала игры, которые уже вскоре станут доступными на ее консоли Switch.
О главных анонсах - в материале РБК-Украина.
Презентация Nintendo Direct:
Что же показали во время выставки?
Fire Emblem Warriors - Three Hopes
Стала первой игрой, которую продемонстрировали на презентации. Это спин-офф популярной серии Fire Emblem Three Houses в жанре "мусоу". К игре вернулись знакомые персонажи, а история продолжается в мире "Трех Домов".
Релиз 24 июня.
Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp
К игре добавили возможность создавать собственные уровни и режим War Room. В частности, появится и мультиплеер.
Релиз 8 апреля.
No Man's Sky
Печально известная игра Шона Мюррея, которая во время выхода оказалась не тем, чего ожидали фанаты. В конце концов, со временем она получила немало дополнений, положительных отзывов и прочную фанбазу.
Релиз летом 2022 года.
Mario Strikers Battle
Первое пополнение серии после 15-летнего "перерыва".
Футбол с персонажами серии "Марио" и различными суперспособностями. Разработчики обещают раунды 4 на 4, уникальные предметы, приемы и систему лута, которая влияет на характеристики персонажей.
Релиз 10 июня.
Splatoon 3
В трейлере продемонстрировали режим Salmon Run, с которым фанаты серии знакомы еще с предыдущей части.
Релиз летом 2022 года.
Front Mission
Ремейк первой части оригинальной серии Front Mission. Также обещают поработать и над второй частью, впрочем, дата последней пока неизвестна.
Релиз летом 2022 года.
Star Wars: The Force Unleashed
Популярная игра из серии "Звездных войн", события которой разворачиваются между III и IV эпизодами кинематографической саги. Впервые мир увидел ее еще в 2008 году. Вскоре появится возможность пройти игру снова и на консоли Switch.
Релиз 20 апреля.
Chrono Cross
Ремейк игры со времен PlayStation 1. Разработчики обещают переработанные саундтреки и визуальную новеллу Radical Dreamers.
Portal: Companion Collection (1+2)
Обе головоломки от Valve также добрались и до Switch.
Дата релиза неизвестна, однако обещают объявить позже.
Nintendo Switch Sports
Набор спортивных мини игр, которые в свое время раскрыли возможности консоли Wii.
Обещают теннис, боулинг и бои на мечах. Со временем станет доступен и гольф.
Релиз 29 апреля.
Kirby and the Forgotten Land
Геймплей игры напоминает популярную Super Mario Odyssey и имеет приятную графику.
Релиз 25 марта.
Metroid Dread
Вышло бесплатное обновление, которое содержит два уровня сложности. Первый предназначен для новичков, а другой для тех, кто ожидал чего-то более тяжелого - одно попадание и конец прохождению.
Xenoblade Chronicles 3
Конечно, это не сиквел The Legend of Zelda: Breath of the Wild, впрочем, также продолжение одной популярной ролевой серии.
Релиз в сентябре.
Klonoa Phantasy Reverie Series
Сборка из двух частей классического платформера, которая ранее была доступна только для PlayStation.
Релиз 8 июля.
Напомним, РБК-Украина рассказывало о прошлогоднем анонсе Switch с OLED-экраном.
Также издание рассказывало о конфликте между компанией Nintendo и пиратским сайтом, которому придется выплачивать долг компании в течение 3000 лет.