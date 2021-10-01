Грузия возбудила еще одно дело против Саакашвили. За пересечение границы

Министерство внутренних дел Грузии возбудило еще одно дело против бывшего президента страны Михаила Саакашвили . В частности, ему инкриминируют незаконное пересечение государственной границы Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Грузии .

"МВД расследует факт незаконного пересечения границы Михаилом Саакашвили - преступление, предусмотренное статьей 344 Уголовного кодекса Грузии. Все необходимые и процессуальные следственные действия по делу проводятся в активном режиме", - говорится в сообщении.

Кроме того, одна из ближайших соратниц Саакашвили и член партии "Единое национальное движение" Эка Херхеулидзе заявила, что экс-президент Грузии находится уже четыре дня на территории страны.

"Сегодня не первый день, когда Михаил Саакашвили находится в Тбилиси, он находится в Грузии уже четвертый день, и правительство не имеет об этом никакой информации", - заявила она.

При этом Херхеулидзе добавила, что Саакашвили находится в Тбилиси и также недавно находился у Дома правительства Грузии в самом центре столицы.