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Грузия возбудила еще одно дело против Саакашвили. За пересечение границы

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Грузия, Пятница 01 октября 2021 21:05
Грузия возбудила еще одно дело против Саакашвили. За пересечение границы Фото: Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министерство внутренних дел Грузии возбудило еще одно дело против бывшего президента страны Михаила Саакашвили. В частности, ему инкриминируют незаконное пересечение государственной границы Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Грузии.

"МВД расследует факт незаконного пересечения границы Михаилом Саакашвили - преступление, предусмотренное статьей 344 Уголовного кодекса Грузии. Все необходимые и процессуальные следственные действия по делу проводятся в активном режиме", - говорится в сообщении.

Кроме того, одна из ближайших соратниц Саакашвили и член партии "Единое национальное движение" Эка Херхеулидзе заявила, что экс-президент Грузии находится уже четыре дня на территории страны.

"Сегодня не первый день, когда Михаил Саакашвили находится в Тбилиси, он находится в Грузии уже четвертый день, и правительство не имеет об этом никакой информации", - заявила она.

При этом Херхеулидзе добавила, что Саакашвили находится в Тбилиси и также недавно находился у Дома правительства Грузии в самом центре столицы.

Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение. По его словам, спецслужбы предприняли все меры, чтобы препятствия для задержания экс-президента Грузии были минимальными.

Позже в Офисе Саакашвили назвали его задержание провокацией.

После Саакашвили опубликовал видео, в котором сообщил, что он находится в Тбилиси и, скорее всего, его задержат. Он также призвал людей идти на выборы.

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