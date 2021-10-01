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Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. МВД страны об этом не знает

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Тбилиси, Пятница 01 октября 2021 10:34
Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. МВД страны об этом не знает Фото: бывший президент Грузии Михаил Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что вернулся в страну. В МВД страны сообщили, что он не пересекал границу.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение Саакашвили о своем приезде на странице в Facebook.

"Доброе утро, Грузия. Восемь лет прошло", - написал он.

В МВД Грузии заявили, что Саакашвили не пересекал государственную границу.

Саакашвили, тем временем, призывает граждан прийти 2 октября на выборы, а затем собраться в центре Тбилиси.

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Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе в эфире 1tv.ge заявил, что Саакашвили нет в стране.

"Михаила Саакашвили нет в Батуми, его видео не записано в Грузии, об этом я могу смело сказать вам", - сказал он.

Напомним, в январе 2018 года суд Грузии заочно приговорил экс-президента страны Михаила Саакашвили к 3 годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

Саакашвили не раз обещал приехать в страну, а в правительстве после этого заявляли, что в случае возвращения его ждет арест.

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Михаил Саакашвили
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